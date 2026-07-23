Neymar, en el ojo de la tormenta: faltó a un partido del Santos para jugar al póker y le contestó a sus detractores + Agregar ámbito en









El astro brasileño es el centro de las críticas en Brasil por sus ausencias en la selección y en su club por problemas físicos. Además, hace unos días se lo vio jugando un torneo de cartas.

Neymar se ausentó en el duelo del Santos por Copa Sudamericana e hizo enojar a los hinchas brasileños. @i3merz

Neymar Júnior está en el ocaso de su carrera por culpa de los problemas físicos, y en medio de su recuperación se lo vio jugando un torneo de póker en vez de asistir al partido del Santos. “Estaba en mi día libre, ¿Puedo entrenar o van a seguir criticándome también? Metanse en sus propios asuntos”, sentenció.

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Ney se ausentó en la victoria del miércoles por la noche del Peixao, que le ganó 4 a 1 a Universidad Central por la ida de la Copa Sudamericana. Si bien el brasileño está en etapas de recuperación de su lesión en la pantorrilla derecha, los hinchas querían que por lo menos acompañe a sus compañeros en la competencia, aunque él prefirió ir a jugar al póker.

Neymar jugando al póker. Hace tan solo unas horas publicó una historia en su Instagram aclarando lo que sucedió: “Estaba aquí preparándome para la segunda sesión de entrenamiento y recordé que, en mi día libre, mucha gente hablaba de que jugaba al póker. Trabajé por la mañana, no fui al partido, volví al entrenamiento. Estaba en mi día libre. De todas formas, siguen hablando. Me estoy preparando para entrenar. Metanse en sus propios asuntos”, aseguró en tono de burla.

Las críticas no solo fueron de los hinchas, sino que en medio del Mundial 2026, en donde el extremo tuvo poca participación por el resentimiento en su lesión, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, también le dedicó unas palabras para bajarle el precio a su labor: “¿Neymar? Ni está jugando. Es el primer convocado home office del mundo. En cualquier momento va a haber que hacer una selección con inteligencia artificial. Once Pelés”, dijo entre risas en un evento.

Neymar y la posibilidad de retirarse Esta explosión del jugador en sus redes sociales no llegó de casualidad. Luego de que finalice la cita mundialista con su país se instalaron varios rumores de que estaba pensando en colgar los botines, debido a sus problemas con las lesiones.

Uno de los que alimentó este ruido fue su padre, quien posteó en su cuenta personal una carta para él: “Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol”, escribió Neymar da Silva Santos. Neymar Jr. ante la duda de continuar en el fútbol luego del retiro de la Selección de Brasil. @anpic4k En este Mundial en Norteamérica, Neymar confirmó que fue su última participación con la selección luego de quedar eliminado ante Noruega por los octavos de final. En ese partido, él metió su último gol de penal y lo terminó con lágrimas en sus ojos cuando le tocó hablar: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí”, concluyó.