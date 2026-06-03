Consumo masivo en rojo: cómo se transformó la estrategia de compra de los hogares

Tres de cada diez hogares experimentan dificultades financieras, lo que lleva a una modificación en los patrones de gasto. Las nuevas lógicas de compra de un mercado partido.

La contracción del consumo transformó la manera en la que compran los argentinos.

El consumo masivo en la Argentina inició 2026 sin poder repuntar. Si bien la contracción desacelera respecto al 2025, los datos no muestran aún señales claras de recuperación. El mercado cerró el primer trimestre con un retroceso del 1,5% interanual. Esta tensión alcanza a todos los niveles socioeconómicos y deteriora la confianza a futuro: hace un año, el 48% esperaba una mejora en sus finanzas, mientras que hoy ese número cae al 31%.

Según el informe Consumer Insights elaborado por Worldpanel by Numerator, las expectativas se ven perjudicadas por una realidad financiera compleja : 3 de cada 10 hogares evidencia dificultades. Quienes declaran que el sueldo apenas les alcanza para lo esencial pasan del 29% al 36%, mientras que los que afirman controlar sus gastos sin limitaciones caen del 46% al 38%.

Además, según la consultora Scentia, la contracción en abril ascendió al 3,8% respecto del mismo período de 2025 y de 4,7% en comparación con marzo. Así, en el primer cuatrimestre el acumulado arrojó una disminución del consumo de 3,3%. Las cadenas de supermercados resultaron las más afectadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual.

Este escenario modifica la estrategia de compra de los hogares argentinos, que buscan mantener sus hábitos rotando marcas, achicando formatos y espaciando visitas al punto de venta sin resignar bienestar.

Uno de las alteraciones más significativas está en la planificación: el consumidor redujo su frecuencia de visita a las tiendas un 5,4% en el primer trimestre. Las categorías se sostienen, pero cambian el ritmo y el tamaño de la canasta.

El resultado del informe de Consumer Insights es un mercado que se presenta cómo partido: un 50% de las categorías recupera volumen, mientras otro 50% retrocede. Las primeras en mostrar reactivación son Alimentos Secos (+1,4% en volumen), Infusiones (+4,4%) y Lácteos (+1,3%). En el otro extremo, Bebidas Sin Alcohol es la que más cae en volumen (-10,3%) y Refrigerados/Congelados la que más retrocede en frecuencia (-7%).

Maricel Masut, Directora de Worldpanel by Numerator en Argentina, señaló que "los argentinos gestionan su realidad con un mayor control, selectividad y exigencia de valor para no modificar radicalmente sus hábitos".

Formatos de menor tamaño y marcas más accesibles

Esta búsqueda de mayor eficiencia por parte de los consumidores impacta directamente en el formato de la compra. La compra de productos en envases pequeños y medianos crecieron más de un 2% en volumen, mientras que los grandes y extra grandes cayeron un 8,2% y 6,8% respectivamente. El comprador resguarda el acceso a determinados productos ajustando el desembolso por acto de compra.

Las marcas economy son las de mayor crecimiento en volumen (+2,1%). Por el contrario, las marcas premium retrocedieron un 2,6% y las mainstream un 1,5%, profundizando una tendencia estructural que ya venían mostrando el año anterior.

Fragmentación del mercado y exigencias

El análisis geográfico expone una Argentina de dos velocidades. Mientras que en la región central del país el 67% de las categorías logran senderos de crecimiento, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) refleja un escenario de mayor retracción.

Masut destacó que "en Argentina, los hogares están ajustando en el volumen de lo esencial, pero cuando tienen margen, eligen invertir en productos que les aportan un beneficio concreto para su bienestar”. Y agregó que “el desafío para las empresas es acompañar a un consumidor que, aunque vive bajo un presupuesto acotado, respeta momentos clave de consumo y es más exigente en la búsqueda de valor".