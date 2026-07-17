La inflación de la zona euro retrocedió un 0,1% mensual en junio y cumplió las expectativas del mercado + Agregar ámbito en









El dato de IPC se moderó en junio con una caída mensual del 0,1% y una suba interanual del 2,8%, impulsada por la desaceleración de los costos energéticos y de alimentos frescos. Los detalles, en la nota.

IPC cayó 0,1% mensual en junio, confirmando previsiones. RTVE

El IPC de la zona euro cae un 0,1% mensual en junio, confirmando las estimaciones del mercado, de acuerdo con los datos finales divulgados este viernes por Eurostat. El resultado coincidió con la previsión del consenso de analistas relevado por Reuters.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la comparación interanual, los precios subieron un 2,8%, en línea con las expectativas de los economistas, según informó Eurostat. Por su parte, el índice de precios subyacente, que excluye la energía y los alimentos por su elevada volatilidad, registró un alza del 0,2% respecto al mes anterior.

La moderación de la inflación en la zona euro en el sexto mes de 2026 reflejó una subida del 8,5% interanual del coste de la energía, frente al aumento del 10,8% registrado en mayo, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 3,1%, frente al avance interanual del 4% el mes anterior.

La caída se debió a menor coste de energía y alimentos frescos. Los analistas de Capital Economics han señalado que la caída se debió en parte a un descenso en los precios del combustible el mes pasado, lo que arrastró a la baja la inflación energética. La inflación de los precios de los alimentos también continuó su tendencia descendente

Entre los miembros de la UE, las tasas anuales más bajas se registraron en Suecia (1%), República Checa (1,1%) y Dinamarca (1,8%), mientras que las tasas anuales más altas correspondieron a Rumania (9,2%), Lituania (5,4%) y Bulgaria (5,2%).

Aunque los costos energéticos se moderaron en junio gracias en parte al frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, la reciente escalada de ataques mutuos ha generado una nueva presión alcista sobre los precios del crudo. El mes pasado, el BCE optó por subir los tipos de interés para ayudar a contener la inflación, advirtiendo sobre las presiones en los precios derivadas del conflicto en Medio Oriente.