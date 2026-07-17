La FIFA podría embolsar u$s9.000 millones con el Mundial 2026, pero EEUU no logró el "boom" turístico esperado

Las llegadas internacionales a EEUU crecieron apenas un 0,2% durante la fase de grupos del Mundial, muy lejos de las proyecciones de la FIFA, que estimó un impacto de u$s30.500 millones en la economía estadounidense. Los detalles, en la nota.

Lamentablemente para todos los futboleros del mundo, la Copa del Mundo 2026 está próxima a finalizar. Observando el panorama económico sobre el principal anfitrión de la Copa, Estados Unidos, parece desvanecerse una llegada masiva de turistas internacionales para la economía estadounidense.

Durante la fase de grupos de la Copa del Mundo, disputada del 11 al 27 de junio, las llegadas internacionales a Estados Unidos permanecieron prácticamente estables, con una suba interanual del 0,2%, según datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo del Departamento de Comercio.

Las llegadas desde Europa (-1,2%) y Asia (-5,6%), las dos regiones que habitualmente concentran el mayor volumen de visitantes, cayeron frente al mismo mes del año anterior. En cambio, crecieron desde regiones con menor flujo habitual, como África (+13,8%) y Sudamérica (+4,7%).

Según CoStar , la empresa de análisis y evaluación comparativa del sector, los hoteles de las ciudades que recibieron partidos del Mundial aumentaron las tarifas de las habitaciones, aunque no registraron una suba de la ocupación ni de la demanda. Un análisis de la FIFA estimó que la Copa del Mundo inyectaría u$s30.500 millones en la economía estadounidense, aunque el cálculo contempló una llegada masiva de hinchas internacionales, que gastan mucho más por persona que quienes viven en Estados Unidos.

Por otra parte, un análisis de Bloomberg Intelligence indicó que la FIFA prevé recaudar u$s9.000 millones en ingresos.

En ese marco, sobre el impacto económico del deporte, Michael Edwards, profesor de gestión deportiva en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, declaró a Forbes que los eventos "siguen un patrón muy similar, y casi siempre se utilizan para justificar la transferencia de gasto público en beneficio de entidades privadas".

Menor llegada de la esperada

El impacto económico del Mundial en EEUU será positivo, pero difícilmente alcanzará las proyecciones de la FIFA. "La FIFA está jugando a las relaciones públicas con todas estas cifras", señaló Andrew Zimbalist, profesor emérito de Economía en Smith College. "Nunca fue razonable que hubiera una ganancia de u$s30.500 millones para la economía estadounidense", agregó.

Analistas y académicos ponen el foco en si existe beneficio real en las ciudades sede, y si aumentó el recibimiento de turistas del exterior.

Parte de la propuesta de la FIFA a las ciudades sede incluyó la promesa de multitudes masivas con una distribución equitativa entre visitantes nacionales e internacionales, según explicaron funcionarios de los comités organizadores de tres sedes.

Los destinos valoran especialmente al turista extranjero porque permanece más tiempo y gasta más que el local, aunque EEUU atraviesa dificultades para atraerlo. Ante los datos de la NTTO, Jan Freitag, director nacional de análisis del mercado hotelero en CoStar, aseguró que "es difícil analizar los datos absolutos y llegar a la conclusión de que este torneo fue un gran impulso para el turismo internacional".

Según expertos en turismo deportivo, el beneficio económico de organizar un gran evento no siempre se concreta. Parte de la responsabilidad la enfocan en los líderes políticos, que se dejan seducir por la posibilidad de albergar competencias de gran magnitud. "Hemos dejado atrás el sistema de bonos, donde los ciudadanos votan si quieren gastar sus impuestos en un estadio", declaró Edwards a Forbes. "Ahora los políticos toman esa decisión a puerta cerrada y luego tienen que convencer a sus electores. El impacto económico depende de cómo lo hagan", agregó.

El astro argentino, Lionel Messi, principal figura y atractivo de este Mundial 2026. @Argentina

En ese marco, distintos analistas ponen el foco en que las proyecciones suelen resultar demasiado optimistas porque no contemplan los aspectos negativos. "Lo que sucede con estos eventos es que atraen a aficionados al deporte, que de otro modo no estarían acá, pero también hay muchos turistas que deciden no venir porque el Mundial genera mucha congestión, precios más altos y mayores problemas de seguridad", explicó Zimbalist.

¿Cuánto dinero aportaron las ciudades sede del Mundial?

"El modelo de la FIFA es que la FIFA obtiene los ingresos y las ciudades anfitrionas asumen los costos y los riesgos", señaló Edwards. Cada una de las 16 ciudades sede en Norteamérica debió invertir entre u$s100 y u$s200 millones en infraestructura, transporte y seguridad, según un análisis de la Universidad Estatal de Carolina del Norte.

Pero ese desembolso fue apenas el punto de partida. La FIFA también les exigió a las ciudades ser eximida de impuestos municipales y que gestionaran exenciones de tributos estatales cuando fuera posible, tal como estableció el contrato de Kansas City. Donde la exención no era legal, las ciudades aceptaron reembolsar o indemnizar a la FIFA por esos costos. Tres estados, Florida, Georgia y Missouri, resignaron al menos u$s57.8 millones en ingresos fiscales para recibir partidos del torneo, según informó The New York Times el mes pasado.

Análisis económico: Expertos cuestionan las proyecciones optimistas y señalan el modelo de negocio de la FIFA. @fifaworldcup_es

Ciudades que decidieron retirarse de ser sede del Mundial 2026

Algunas ciudades estadounidenses consideraron que el costo de recibir partidos del Mundial era demasiado alto. Chicago retiró su candidatura en 2018, tras la conclusión del entonces alcalde Rahm Emanuel de que la FIFA no podía garantizar la protección necesaria para evitar que los contribuyentes locales asumieran responsabilidades financieras, según informó el Chicago Sun-Times. Las Vegas también evaluó presentar una candidatura, pero encontró un obstáculo logístico que resultó imposible de resolver.

Otras ciudades estadounidenses, como Winston-Salem, en Carolina del Norte, y Nashville y Chattanooga, en Tennessee, se transformaron en bunkers para las selecciones nacionales, una alternativa que les permitió brindarles a los fanáticos una experiencia diferente.

El antecedente histórico indica que el flujo de turistas internacionales se intensifica en la fase eliminatoria, iniciada el 28 de junio, por lo que el veredicto final sobre el impacto turístico aún está abierto. Pero Freitag introdujo otra duda: "Tampoco sabemos si las personas que vienen en julio son realmente las que la FIFA quería desde el principio", dijo a Forbes, aludiendo a los hinchas internacionales de alto poder adquisitivo que podían costear las costosas entradas del torneo.