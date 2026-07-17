Corea del Sur avanza en una ley para incorporar criptomonedas al patrimonio estatal + Agregar ámbito en









El país asiático prepara una ley para incorporar criptomonedas y activos digitales al patrimonio estatal, actualizando reglas de gestión de bienes públicos que datan de hace 76 años. Los detalles, en la nota.

Corea del Sur: Prepara ley para incluir criptomonedas en activos del Estado.

Corea del Sur busca innovar y prepara una reforma histórica que incorporará las criptomonedas y otros activos digitales al marco de gestión patrimonial del Estado. El cambio busca actualizar reglas que, con modificaciones limitadas, han guiado la administración de los bienes públicos desde 1950.

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El Ministerio de Economía y Finanzas presentó los planes durante una sesión informativa de políticas celebrada el 15 de julio en la Casa Azul del Presidente, en el marco de una agenda más amplia sobre activos digitales, blockchain y modernización de la administración pública.

La propuesta plantea redefinir la manera en que el Gobierno entiende, administra y desarrolla su patrimonio, con un enfoque orientado a generar valor y no únicamente a conservar o vender bienes.

El país asiático avanza en ley de activos digitales y regulación de stablecoins. Una nueva ley y la agenda blockchain El ministerio anunció la introducción de la Ley básica de activos nacionales, que reemplazaría el enfoque de la actual Ley de propiedad del Estado, promulgada en 1950. La nueva ley ampliaría las categorías patrimoniales para incluir activos virtuales y propiedad intelectual. El alcance propuesto reconoce que el valor económico del Estado puede estar representado tanto en bienes físicos como en derechos, tecnologías y activos digitales.

La iniciativa se enmarca en un contexto más amplio: Corea del Sur también trabaja en una Ley básica de activos digitales que regulará la industria, establecerá estándares de conducta empresarial y creará un marco legal para las stablecoins en won.

El Ministerio de Economía y Finanzas ratificó que blockchain seguirá dentro de la estrategia de crecimiento del segundo semestre de 2026, aunque la inteligencia artificial concentrará una porción mayor de la inversión pública. Las autoridades planean además sentar las bases legales para transacciones transfronterizas con stablecoins, cuyo uso internacional exige reglas claras sobre respaldo, liquidación, cumplimiento y protección de usuarios. Reforma patrimonial: Corea del Sur busca redefinir la administración de bienes públicos con enfoque en valor. Magzter Cambio de enfoque La reforma propuesta refleja una transformación en la composición del patrimonio estatal. Las criptomonedas y la propiedad intelectual presentan características muy distintas a las de los inmuebles y requieren controles, valoraciones y procedimientos específicos. Los activos digitales pueden transferirse con rapidez y operar sobre redes abiertas o privadas, lo que introduce desafíos de custodia, seguridad informática, trazabilidad y definición de responsabilidades institucionales. La propiedad intelectual plantea otro tipo de complejidades: patentes, derechos de autor y tecnologías desarrolladas con recursos públicos pueden generar valor durante largos períodos, pero su administración depende de licencias, alianzas, protección legal y capacidad de innovación.