"Crear una nueva moneda": la propuesta Luciano Laspina, principal asesor de Patricia Bullrich

"La gran mayoría de los argentinos lo entienden, hoy hay una gran desesperación por buscar una salida rápida. Lo que quiero decir es que puede ser rápida, pero puede ser con nuestra moneda ", explicó el economista en una entrevista en Radio Con Vos. Luego, reconoció que se anticipó al mencionar esa propuesta que no se había lanzado aún públicamente.

"Tenemos que recuperar, podemos crear una nueva moneda nacional con nuevas reglas. Lo podemos hacer, sí. Ponele un nuevo peso, ¿por qué no?" , reveló el legislador de Juntos por el Cambio durante la charla en No dejes para mañana.

Ante la sorpresa que generó su declaración en el estudio, Laspina reculó y realizó una aclaración: "Me dijeron que no lo digan, pero, ¿por qué no? ¡Una nueva moneda con nuevas reglas!".