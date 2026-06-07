Supermercados y beneficios: cómo ahorrar en las compras de este domingo 7 de junio

La cadena mantiene ofertas para usuarios adheridos a su programa de fidelización y suma promociones, según el medio de pago.

Este domingo ofrece descuentos relacionados a ClubDIA, rebajas en distintas categorías y descuentos con billeteras virtuales y tarjetas.

El domingo 7 de junio llega con distintas oportunidades de ahorro para quienes realizan sus compras en las sucursales de Dia. La cadena mantiene vigentes durante el mes sus promociones de ClubDIA, descuentos en productos seleccionados y beneficios adicionales que pueden combinarse con determinadas billeteras virtuales y medios de pago.

El ahorro más importante se consigue al usar ClubDIA , programa que permite acceder a precios exclusivos en cientos de artículos distribuidos en distintos rubros. Las promociones se actualizan semanalmente y abarcan desde alimentos hasta productos de limpieza, perfumería y bebidas.

Además de las ofertas propias de la cadena, los consumidores pueden sumar descuentos provenientes de bancos y billeteras digitales que mantienen acuerdos comerciales durante junio.

La mayor parte de los descuentos permanentes de la cadena se concentra en ClubDIA. La adhesión al programa es gratuita y puede realizarse tanto desde la aplicación oficial como en las sucursales adheridas.

Durante junio continúan vigentes múltiples promociones exclusivas para socios , incluyendo rebajas directas y ofertas del tipo segunda unidad con descuento o promociones especiales por volumen de compra.

Estas ofertas suelen renovarse semanalmente. Esto significa que quienes visiten una sucursal el domingo encontrarán una selección de productos promocionados diferente a la de semanas anteriores. La cadena también mantiene beneficios especiales en las categorías almacén, congelados, lácteos, bebidas y artículos de limpieza, sectores que concentran gran parte del gasto mensual.

Además de las ofertas propias del supermercado, muchos consumidores aprovechan acuerdos y acciones con bancos y billeteras digitales. Las promociones suelen funcionar mediante reintegros posteriores o descuentos aplicados directamente al momento de pagar, dependiendo de cada convenio vigente.

Por esa razón, antes de hacer una compra conviene revisar las aplicaciones de los bancos o billeteras digitales para verificar qué promociones están disponibles durante el domingo. El principal beneficio de los domingos en Dia para junio son las 3 cuotas sin interés que ofrece la cadena abonando con NaranjaX.

Durante junio continúan vigentes también algunos beneficios dirigidos específicamente a jubilados y pensionados. Dia mantiene descuentos vinculados a programas de beneficios para este segmento de clientes, además de las ofertas habituales de ClubDIA.

Dependiendo de la entidad donde se cobre la jubilación o pensión, también pueden existir reintegros complementarios otorgados por bancos públicos y privados.

Estas promociones suelen tener condiciones relacionadas con el tipo de tarjeta utilizada y los días habilitados para acceder al beneficio. Quienes formen parte de este grupo pueden obtener un ahorro adicional si combinan correctamente las herramientas disponibles.

Día supermercado.jpg Foto: ComunidadRSE

Cómo aprovechar al máximo las promociones

Uno de los errores más frecuentes es concurrir al supermercado sin verificar previamente qué promociones están vigentes. Las cadenas suelen actualizar sus campañas comerciales con frecuencia y muchos descuentos poseen topes de reintegro, límites o restricciones vinculadas a determinados productos.

Por ese motivo se recomienda consultar previamente la aplicación de ClubDIA y las plataformas oficiales de los bancos o billeteras digitales utilizadas habitualmente. También es importante verificar si las promociones requieren un monto mínimo de compra o si existen categorías excluidas. En algunos casos, los productos incluidos en acuerdos especiales de precios no participan de descuentos adicionales, mientras que otras promociones sí permiten la acumulación de beneficios.

La clave para aprovechar al máximo las promociones pasa por revisar previamente las condiciones de cada descuento, verificar topes y confirmar la vigencia de los acuerdos financieros.