Las ventas minoristas de las pymes volvieron a caer en mayo y acumulan más de un año en retroceso

Un informe de CAME reveló una baja interanual del 1,2% durante mayo. Aunque hubo una mejora respecto de abril en la medición mensual, el consumo siguió concentrado en bienes esenciales y persisten las dificultades para invertir.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 1,2% en mayo, acumulando más de un año de bajas consecutivas según la CAME.

Las ventas minoristas de las pymes registraron una caída del 1,2% interanual en mayo , según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) . De esta manera, el sector acumuló un retroceso del 3,1% en los primeros cinco meses de 2026 y extendió una racha negativa que ya supera el año.

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El informe mostró que todos los meses del año cerraron con variaciones interanuales negativas: enero (-4,8%) , febrero (-5,6%) , marzo (-0,6%) , abril (-3,2%) y mayo (-1,2%) . La última medición positiva había sido en abril de 2025.

Sin embargo, en la comparación mensual desestacionalizada, el índice registró una mejora del 1,2% respecto de abril , un dato que refleja cierta recuperación puntual del consumo.

Desde CAME señalaron que el mercado atraviesa una "reconfiguración estructural" de los hábitos de compra. Según la entidad, la pérdida de poder adquisitivo llevó a los consumidores a concentrar sus gastos en productos esenciales, mientras que los bienes no indispensables continúan mostrando una demanda debilitada.

El relevamiento también advirtió que muchas ventas fueron impulsadas por promociones, financiación, liquidaciones y eventos de comercio electrónico , una dinámica que ayudó a sostener el volumen comercial, pero que al mismo tiempo generó una fuerte presión sobre la rentabilidad de los negocios.

En ese contexto, el 48,2% de los comerciantes afirmó que su situación se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que el 59,4% consideró que el escenario actual no es favorable para realizar inversiones.

Farmacias lideraron las subas y los rubros vinculados al hogar encabezaron las caídas

El informe de CAME mostró resultados dispares según el sector analizado.

Farmacia fue el rubro de mejor desempeño, con una suba interanual del 8,2% y un crecimiento acumulado del 4% en lo que va del año. También registraron variaciones positivas Perfumería (+2,3%) y Alimentos y bebidas (+0,2%).

En el otro extremo, las mayores caídas correspondieron a Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,9%), seguido por Textil e indumentaria (-5,2%).

Por su parte, Calzado y marroquinería retrocedió 0,2%, mientras que Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción mostró estabilidad en la comparación interanual.

Otro dato destacado fue el crecimiento de las ventas online, que aumentaron 15,2% interanual entre los comercios con local a la calle. No obstante, CAME remarcó que ese avance no alcanzó para compensar la caída observada en el índice general de ventas minoristas.

De cara a los próximos meses, el 48,4% de los comerciantes espera que la actividad se mantenga estable, mientras que un 38,8% proyecta una recuperación y un 12,8% anticipa un escenario de mayor retroceso.