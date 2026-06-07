Cuánto sale esquiar en Bariloche en 2026: precios del ascenso, ropa y equipo

De cara a las vacaciones de invierno, la ciudad más popular del sur argentino es una de las alternativas más visitadas y estos son sus precios.

De cara a las vacaciones de invierno , una de las opciones que más le gusta al público es Bariloche , ya que ofrece un sinfín de actividades para divertirse solo, en familia o con amigos. Entre sus principales atractivos está en la nieve , perfecta para los aficionados al esquí.

Pero para pasar una jornada sin inconvenientes, es necesario contar con el presupuesto adecuado para estar bien equipado . El equipo es tan importante como la ropa pensada para este tipo de deporte, y conviene saber dónde alquilar cada cosa según cuánto se quiera gastar.

En Bariloche, el lugar principal para esquiar es el Cerro Catedral , ubicado a 19 kilómetros del centro de la ciudad y dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es el centro de esquí más grande del hemisferio sur, con 1200 hectáreas disponibles para la actividad.

El esquí es una de las actividades que más disfruta el turismo en Bariloche.

El pase diario tiene un valor de $160.000 abonando en efectivo . Ese precio se mantendrá fijo durante toda la temporada y representa una suba del 39% frente a los $115.000 que habían quedado congelados durante los dos inviernos anteriores.

Ese monto no incluye alquiler de esquís o snowboard, ropa de nieve, clases, traslados, comida ni otros gastos. Las tarifas de los pases corresponden exclusivamente a los pasajes para usar los medios que se utilizan para ascender o descender del cerro.

Alquiler del equipo para esquí: precios para las vacaciones de invierno

El combo básico de esquí incluye esquís, fijaciones, botas y bastones. Para snowboard, el alquiler contempla tabla, fijaciones y botas. En los locales ubicados en la ciudad, la renta diaria de un equipo económico es entre $30.000 y $45.000. Es el rango más bajo y suele corresponder a equipamiento estándar, utilizados generalmente por principiantes.

Alquilar en la base del Cerro Catedral eleva el presupuesto. En ese caso, los combos intermedios o estándar rondan entre $50.000 y $70.000. La diferencia aparece por la cercanía a las pistas y porque evita trasladar esquíes, botas o tablas desde el centro hasta la montaña.

Los equipos de gama alta o premium tienen valores más altos. Para esquiadores con más experiencia, el alquiler diario puede ubicarse entre $75.000 y $95.000, mientras que algunos equipos técnicos pueden superar los $120.000 en temporada alta.

El snowboard suele costar entre un 15% y un 20% más que el esquí. A eso se le pueden sumar accesorios que no siempre están incluidos en el combo, como casco, antiparras o guantes, con valores aproximados de $10.000 a $14.000 por artículo y por día.

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Ropa de nieve: cuánto sale alquilar la indumentaria necesaria

Para una jornada de esquí sin indumentaria propia, el alquiler de ropa de nieve en Bariloche va de $24.000 a $45.000 por día. El combo habitual incluye campera impermeable, pantalón para nieve, botas y guantes.

En los negocios del centro, las tarifas más económicas se ubican entre $24.000 y $28.000. Suelen estar sobre calles centrales de la ciudad y permiten retirar la ropa antes de subir al cerro. El costo baja, pero exige organizar el traslado de la indumentaria hasta Catedral y luego regresar para devolverlo. El intermedio va de $30.000 a $38.000. En este segmento aparecen agencias especializadas con prendas en mejor estado y mayor variedad de talles.

En la base del Cerro Catedral, el alquiler de ropa puede costar entre $39.000 y $45.000. Es el rango más caro, pero permite resolver dramas como el cambio de talle o problemas con alguna prenda sin tener que volver al centro de Bariloche. Las antiparras rara vez están incluidas en el combo básico y suelen sumarse aparte.