Financiamiento al alcance de 80.000 pymes en una mañana

“La factura de crédito electrónica es un instrumento que tiene grandes ventajas para las MiPyME que las emiten y resulta una picardía que no puedan aprovecharlas por pensar estar convencido que la operatoria está fuera de su alcance, ya sea por que la operatoria lo supera, o porque no tiene tiempo necesario para barajar tantas variables atrás de un financiamiento, algo que una plataforma como INVOITON resuelve en una única cuenta online de operatoria simplificada” menciona Bruno Cosentino, su CEO y Co Fundador.

Entre los beneficios que la Factura de Crédito tiene están:

La responsabilidad, dado que cuando una Factura es descontada, el emisor deja de ser responsable de las consecuencias ante un eventual incumplimiento del pagador.

La libre e ilimitada línea de crédito, dado que este factor no depende de las capacidades crediticias del emisor. Alguien en completa crisis y sin línea de crédito, puede financiarse sin problemas a través de la Factura de Crédito.

La inmediatez de los fondos.

La inexistencia de requisitos. No hace falta más que tener una actividad comercial y emitir facturas de crédito. Es indistinto el nivel de facturación o el estado de los balances para poder financiarse a través del descuento de facturas de crédito electrónicas en INVOITION.

El acceso al crédito con alcance a múltiples financiadores dispuestos a comprar facturas de crédito, sin necesidad de tener una línea abierta con cada uno. Todos participan dentro de las plataformas en busca de financiar mipymes y no tienen necesariamente una relación con el Usuario.

Las tasas que por su naturaleza tienden históricamente a la baja y que poco a poco irrumpen en el terreno de los instrumentos avalados. Hoy las FCE de primera línea se descuentan con tasas de entre el 27% y 29%. La tasa promedio es de 31%. Hace dos meses eran del 41%.

El costo financiero total, dado que las FCE no sufren de sellados, avales y en muchos casos es inexistente el IVA sobre los intereses.

Operar con una plataforma como INVOITION es muy simple, cualquier emisor de Facturas de Crédito puede crear una cuenta online, sin ningún requerimiento más que sus datos, luego se efectúa un proceso auto gestionable por el usuario mismo que permite a la plataforma “sincronizarse” con cada factura de crédito que emita, la cual se espejará dentro de la cuenta online, desde donde podrá administrarse, conocer su estado y descontarse. Cada vez que una FCE quede conformada, es decir sea descontable, el sistema generará una alerta y activará las ofertas de los canales de financiamiento de manera inmediata. Inclusive, cada usuario dispone de un canal online de consultas directas a un equipo de expertos listos para asesorarlos en todo.