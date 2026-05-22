Franco Colapinto pone primera en Canadá: correrá en la práctica libre y clasificación al Sprint + Agregar ámbito en









El piloto argentino Franco Colapinto correrá este viernes en suelo norteamericano la práctica libre y la clasificación para el sprint del Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Franco Colapinto pone primera en Canadá: correrá en la práctica libre y clasificación al Sprint

El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputa este viernes la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, correspondiente a la quinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

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Colapinto viene de tener su mejor actuación en la categoría, luego de conseguir el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami.

La actividad en este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Gilles Villeneuve, que se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El piloto argentino correrá en el Gran Premio de Canadá con una ventaja que juega a su favor: por primera vez desde que es corredor titular de la escudería francesa volverá a disputar un circuito que ya conoce dentro de la Fórmula 1.

Los antecedentes en Canadá juegan a favor de las expectativas del piloto argentino, quien recientemente debió sortear las dificultades lógicas de adaptarse a trazados totalmente desconocidos para él, como los de Japón, China y Miami.

En la edición disputada a mediados de junio de 2025, Colapinto firmó una destacada actuación: logró meterse en la Q2 y terminó en la decimotercera posición tras completas 70 giros en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Días y horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá Viernes 22 de mayo Práctica Libre: 13.30 (Argentina) / 12.30 (Montreal)

Clasificación Sprint: 17.30 (Argentina) / 16.30 (Montreal) Sábado 23 de mayo Carrera Sprint: 13.00 (Argentina) / 12.00 (Montreal)

Clasificación: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal) Domingo 24 de mayo Carrera a 70 vueltas: 17.00 (Argentina) / 16.00 (Montreal)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV