Cuáles son los 3 grandes desafíos económicos que deberá afrontar el nuevo gobierno.

Si bien esta nota no se va a centrar en el escenario político, es imprescindible entenderlo para también saber qué desafíos afronta el próximo Presidente de la Nación y, a su vez, demandarlos. Todos los actores de la sociedad deberían demandar esos cambios porque generan un país más estable para todos.

El Buenos Aires Herald organizó una charla en la Máquina de Ideas llamada: "Los desafíos económicos post 10 D: ¿y ahora qué?" , en la que participaron Milagro Gismondi , economista de Empiria Consultores y ex Jefa de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Hernán Lacunza ; y Leandro Ziccarelli , autor del podcast Financiero, Monetario e Irreverente y actual director en Nación Bursátil. La moderación estuvo a cargo de Estefanía Pozzo , Directora de ese medio.

Allí, los especialistas expusieron los principales desafíos que deberá afrontar el nuevo gobierno en materia económica desde el día 1. Entre ellos, se encuentra uno muy importante y que estuvo en discusión durante el primer tramo de la campaña: un plan de estabilización. Pero, además de estabilizar la economía, es necesario implementar un programa económico y llevar adelante varias reformas, algunas de ellas demasiado ideologizadas.

1) Estabilización de la economía

Actualmente, el único ancla económico pareciera ser político (Sergio Massa) para llegar al 19 de noviembre. Por ello, es que Ziccarelli y Gismondi señalaron que el próximo Gobierno deberá proponer un programa económico y un plan de estabilización el 20 de noviembre, inmediatamente después de la elección.

Para la inflación, sostienen que es necesario un plan de estabilización ortodoxo. "Necesitamos una especie de acuerdo nacional en donde lo que se debe hacer es corregir los precios relativos, ya que buena parte de por qué esta macro no está funcionando es debido a que tiene todos los precios al revés. Entonces hay que corregir el set de precios, para luego modificar todos los incentivos de la economía. Además de la corrección de precios, los planes de estabilización vienen con una especie de congelamiento y después se va desarmando", explicó el autor del podcast Financiero, Monetario e Irreverente.

Todas esas medidas que tienen un costo político, advirtió Ziccarelli, por lo cual vaticinó que probablemente en 2025 el oficialismo (de ese entonces) no obtenga un resultado positivo en los comicios de medio término.

Leandro Zicarelli.jpg Mariano Fuchila

2) Implementar un programa económico

Acompañado al Plan de Estabilización, el próximo gobierno debería realizar un programa económico integral, con foco en los aspectos fiscales, monetarios y financieros, según Ziccarelli. Por ello, Gismondi introdujo la importancia de entender que "la maquinita de la felicidad no existe", y que es imprescindible dejar de emitir para lograr un equilibrio fiscal.

En cuanto a lo financiero, entra la deuda: por un lado, la externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por el otro, la de las Leliqs y la de los bonos soberanos. "El programa debe prever los pagos al organismo internacional, pero también tiene que ayudar a recomponer las reservas del Banco Central, que debería ser lo primero a trabajar, dado que hoy se encuentran en terreno negativo, y pueden generar un problema de liquidez", afirmó Ziccarelli.

3) Impulsar reformas estructurales

En este punto, Gismondi fue tajante: "Es necesario que haya un acuerdo entre todos los actores sociales: la dirigencia política, los empresarios, los sindicatos y demás, que entiendan que funcionando de esta manera vamos a seguir repitiendo esta catástrofe que termina en 40% de pobreza. Esto es el reflejo de más de 80 años de no ponernos de acuerdo".

Ponerse de acuerdo en reformas estructurales implica: hablar de una reforma laboral, que no contemple una flexibilización, sino que debería ser el reflejo de casi el 50% trabajadores que no son asalariados y no cuentan con un descuento jubilatorio en Argentina (según datos la Encuesta Permanente de Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC- en el segundo trimestre de 2023).

Por otro lado, también los especialistas concuerdan en que hay que llegar a un acuerdo respecto de las exportaciones/importaciones. "Si queremos exportar más, tenemos que necesariamente importar más y abrir nuestra economía", señaló Gismondi. Se dice que es una discusión ideologizada por el hecho de que todos están de acuerdo en la idea de exportar más para obtener mayor cantidad de divisas, pero no en la contracara que es la importación. Parte de la sociedad plantea que hay que manejarse con lo que se produce internamente, según la economista.

En otro orden, también se encuentran los tipos de cambio diferenciales. El empresario debería entender que para una mejor economía es necesario que haya un tipo de cambio equitativo para todos y no uno especial por sector, afirmó la ex Jefa de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires.

Milagro Gismondi.jpg Mariano Fuchila

Los desafíos planteados por los especialistas tienen que ver con la posibilidad de generar un crecimiento y desarollo sostenido en Argentina que, desde 2011 está estancada y desde 2018 en crisis. Pero no tiene que ver con algo pura y exclusivamente coyuntural, sino con un arrastre más importante: "En los últimos 80 años, Argentina solamente tres veces creció 5 años seguidos", apuntó Gismondi.