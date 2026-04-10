Cuáles son los impuestos que redujo el Gobierno y que ahora lo obligan a ajustar el gasto Por Carlos Lamiral + Seguir en









Un estudio privado sostiene que la pérdida de recursos tributarios que soporta el Gobierno, combinado con índices positivos de actividad se debe a la baja impositiva y a los sectores de la economía que siguen en caída.

La recaudación de ARCA cae debido a la baja de impuestos del Gobierno. Mariano Fuchila

La baja de impuestos que el Gobierno comenzó a aplicar desde el año pasado suponía luego un nivel de recuperación de recursos por vía de crecimiento económico posterior que luego no se dio. Si bien la economía avanzó, no lo hizo de modo parejo ni en todo lo necesario para compensar.

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Un informe de Quantum, la consultora del economista Daniel Marx, adjudica a las decisiones del Gobierno la caída de la recaudación fiscal. En marzo los ingresos de ARCA bajaron 4,4% y en el trimestre 7,4% interanual.

recaduación El reporte sostiene que "la disminución de ingresos se produce en un contexto de crecimiento de la actividad económica".

Según Quantum, la combinación entre caída de recaudación y mejora de la actividad se debería a la composición sectorial del crecimiento, con participación de los sectores agropecuario, petróleo y gas, minería y servicios financieros, en contraste con los sectores comercio e industria, que experimentan reducciones, el incremento de la informalidad en sectores afectados por la competencia externa y la reducción de las alícuotas de algunos impuestos, entre otros.

Cuáles son los impuestos que bajaron en 2025 Entre las principales bajas de impuestos están:

Las reducciones permanentes desde diciembre de 2025 de la alícuota al poroto de soja, del 26% al 24% , subproductos de soja del 24,5% al 22,5% , trigo y cebada del 9,5% al 7,5% , maíz y sorgo del 9,5% al 8,5% , girasol del 5,5% al 4,5% .

de la alícuota al poroto de soja, del , subproductos de soja del , trigo y cebada del , maíz y sorgo del , girasol del . Antes, entre enero de 2025 y junio de 2025 se implementaron reducciones transitorias y se llevaron a cero las retenciones a varias economías regionales como azúcar, algodón y tabaco , entre otras.

se implementaron reducciones transitorias y se llevaron a a varias economías regionales como , entre otras. También se había hecho una baja transitoria de las retenciones a las exportaciones del poroto de soja, de 33% a 26% , y a economías regionales.

a las exportaciones del poroto de soja, de , y a economías regionales. En julio de 2025 se hizo un anuncio de baja permanente en carnes (aviar y vacuna) del 6,75% al 5% .

se hizo un anuncio de del . Además, se bajaron aranceles para celulares del 16% al 8% , consolas de videojuegos del 35% al 20% , textiles, hilados, telas y bienes de capital (ascensores, maquinaria).

para celulares del , consolas de videojuegos del , textiles, hilados, telas y (ascensores, maquinaria). Impuestos Internos del 19% al 9,5% a celulares, televisores y aires acondicionados importados y eliminación para productos de Tierra del Fuego .

del a celulares, televisores y aires acondicionados importados y . En cuanto al Impuesto a las Ganancias , se redujeron alícuotas para empresas, del 30% al 27% en el segundo escalón, y del 35% al 31,5% en el tercero.

, se redujeron alícuotas para empresas, del en el segundo escalón, y del en el tercero. Se redujeron las tasas máximas de Bienes Personales al 0,75% y se actualizaron las exenciones para patrimonios bajos/medios. Reducción del gasto para cumplir con el FMI El informe sostiene que la caída de recursos "obliga al Tesoro a hacer una revisión de los gastos para cumplir los objetivos de superávit primario del 2,2% del PBI -base caja- acordado con el FMI". "La revisión de estos gastos, que se concentran en los que no se ajustan automáticamente, responde a decisiones en parte discrecionales, e incluyen reducción de transferencias y postergación de pagos de obligaciones", advierte el informe.

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