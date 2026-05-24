Quién es Louey Ben Farhat, el futbolista que rechazó jugar el Mundial 2026 con Túnez + Agregar ámbito en









Pese a que era una fija para la Copa del Mundo, decidió rechazar representar a su nación y encendió las alarmas en su país.

La joya de los africanos se negó a jugar la Copa del Mundo. Karlsruher SC

Disputar el Mundial 2026 es el sueño de la mayoría de los jugadores de fútbol, por lo que pocos creerían que un protagonista podría negarse a ser parte de la competencia si recibía el llamado de su país. Pero siempre existe alguien que da la nota en la previa del torneo, y ese fue el caso de este futbolista.

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Louey Ben Farhat es una de las mayores promesas de Túnez y recibió el honor de formar parte del plantel que disputará la Copa del Mundo. Sin embargo, para sorpresa de todos, rechazó el llamado y decidió mirar el torneo desde su casa. Esto hizo estallar el escándalo en su país, en medio de versiones cruzadas y el misterio por la negativa de la joven estrella.

Karlsruher SC El joven futbolista armó una gran polémica en su país. Karlsruher SC

Su papá no lo deja: los motivos del rechazo de la joya de Túnez “Recibí una llamada del padre esta mañana y me dijo que era demasiado pronto para convocarlo”, reveló furioso Sabri Lamouchi, el entrenador que comandará el sueño de Túnez en el Mundial 2026. Para él y para los expertos del fútbol en su país, Louey Ben Farhat era una fija que debía ser llevada a la competencia.

El delantero de 19 años, que milita en el Karlsruher SC de la Bundesliga 2, dejó a todos sorprendidos, pero no por su talento dentro de la cancha. La decisión, más que llamativa, también abre especulaciones. En principio, no había problemas para que formara parte del combinado nacional: integró la Sub-20 de los africanos e incluso pudo ser parte de la Copa Africana de Naciones del año pasado, pero quedó apartado por una lesión.

Más ruido hace que ya hubiera participado en algunos amistosos, por lo que nadie comprende por qué su padre, o él mismo, dicen que es demasiado pronto. ¿Quién puede negarse a formar parte de un plantel durante el Mundial 2026? Si bien no es oficial, el principal motivo sería que, al tener nacionalidad alemana, sueña con representar a ese seleccionado, mucho más prestigioso, aunque sin chances reales de que suceda a la brevedad. Embed - Louey Ben Farhat Welcome to Bayern Munich? | Skills & Goals 2026 Una falta de respeto: el descargo del DT tras la negativa La noticia no fue un baldazo de agua fría para los tunecinos, sino todo lo contrario. “Es una falta de respeto”, dijo sin pelos en la lengua Lamouchi, quien parece dar a entender que las puertas de Túnez estarán cerradas para siempre, incluso si el jugador se arrepiente en el futuro. Además, al entrenador también le habría llegado la información de que, si no lograba lucirse con los africanos durante el Mundial 2026, podría truncar una posible transferencia al Bayern de Múnich. Hoy, esa versión es más un rumor que un interés concreto por parte del conjunto más importante de Alemania. El fixture de Túnez para el Mundial 2026 Pese a que será sin Louey Ben Farhat en el plantel, Túnez tendrá por delante un camino importante en el sueño de dar una buena imagen en Estados Unidos, México y Canadá. Los africanos integrarán el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Suecia y no la tendrán nada fácil. vs. Suecia. Domingo 14 de junio a las 23:00, en Monterrey.

Domingo 14 de junio a las 23:00, en Monterrey. vs. Japón. Domingo 21 de junio a las 13:00, en Monterrey.

Domingo 21 de junio a las 13:00, en Monterrey. vs. Países Bajos. Jueves 25 de junio a las 20:00, en Kansas City.