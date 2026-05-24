Una joya escondida de Prime Video: la serie ambientada en los 80 ideal para maratonear + Agregar ámbito en









Fue estrenada hace 10 años y es una idea original de Amazon. Con 3 temporadas y un ritmo dinámico, es perfecta para maratonear el fin de semana.

Craig Roberts protagoniza esta divertida serie original de Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video está repleto de series y películas que logran convertirse en verdaderos fenómenos mundiales, pero también guarda pequeñas joyas ocultas que muchos usuarios todavía no descubrieron. Entre comedias, dramas y producciones nostálgicas, existe una ficción perfecta para quienes aman las historias ligeras, entretenidas y cargadas de emoción.

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Las producciones ambientadas en los años 80 continúan despertando un enorme interés gracias a su estética, su música y las historias de crecimiento personal que suelen mostrar. En los últimos años, muchas plataformas apostaron fuerte por este tipo de relatos, aunque pocas lograron capturar tan bien el espíritu de aquella década como esta serie.

Hablamos de Red Oaks, una producción que mezcla humor, romance y drama en capítulos de apenas media hora, ideal para maratonear durante un fin de semana.

Red Oaks Ambientada en los 80, muestra un costado divertido y crítico de la alta sociedad. Imagen: Prime Video

De qué trata Red Oaks La historia sigue a David Meyers, un joven universitario apasionado por el tenis que consigue trabajo como asistente en un exclusivo club de campo de Nueva Jersey durante el verano de 1985. Mientras intenta descubrir qué quiere hacer con su futuro, deberá lidiar con las presiones familiares, las relaciones amorosas y las diferencias sociales que atraviesan su vida cotidiana.

A lo largo de la serie, David conoce a un grupo de personajes muy particulares que transforman completamente su forma de ver el mundo. Entre fiestas, romances y situaciones desopilantes, la ficción retrata de manera muy humana las inseguridades y los dilemas típicos de la juventud. Red Oaks La serie que no te podés perder en Prime Video. Imagen: Prime Video Uno de los grandes puntos fuertes de Red Oaks es su ambientación ochentosa. La música, la ropa, los clubes de verano y la estética general logran transportar al espectador directamente a esa época, generando una fuerte sensación de nostalgia incluso para quienes no vivieron aquellos años. Además de su humor, la serie también aborda temas más profundos como la adultez, las expectativas familiares, el amor y la búsqueda de identidad. Todo esto se combina con capítulos cortos y dinámicos que hacen que cada temporada se vea prácticamente de un tirón. Prime Video: tráiler de Red Oaks Embed - Red Oaks - Segunda Temporada Trailer Oficial Español | Amazon Prime Video España Prime Video: elenco de Red Oaks Craig Roberts (David Meyers)

Paul Reiser (Doug Getty)

Jennifer Grey (Judy Meyers)

Alexandra Socha (Skye)

Ennis Esmer (Nash)