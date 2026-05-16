ARCA devuelve una cuota del Monotributo: quiénes pueden recibir el reintegro y cómo acceder

El organismo mantiene vigente el reintegro para monotributistas cumplidores que pagaron todo el año sin atrasos.

El beneficio de ARCA devuelve parte del componente impositivo y se acredita automáticamente en la cuenta bancaria.

Miles de monotributistas pueden acceder durante 2026 a un beneficio poco conocido que permite recuperar parte del dinero abonado mensualmente al régimen simplificado . La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) mantiene vigente el sistema de reintegro destinado a contribuyentes que hayan cumplido con todos los pagos del Monotributo en tiempo y forma durante el año calendario anterior.

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Aunque muchas personas creen que se trata de una devolución total de una cuota mensual, en realidad el organismo reintegra únicamente el componente impositivo correspondiente al Monotributo . Esto significa que no se incluyen ni los aportes jubilatorios ni los pagos destinados a obra social.

ARCA va a devolver la cuota de Monotributo a un grupo de contribuyentes

El reintegro consiste en la devolución de un monto equivalente al impuesto integrado de una cuota mensual del Monotributo . El valor depende directamente de la categoría en la que estuvo inscripto cada contribuyente durante el período fiscal evaluado. Los montos cambian según la escala de facturación.

Las categorías más bajas reciben reintegros menores, mientras que quienes se encuentran en categorías superiores obtienen una devolución más elevada porque el componente impositivo mensual también es mayor. ARCA aclara además que el beneficio no contempla aportes previsionales, obra social, intereses ni pagos fuera de término. El cálculo se realiza automáticamente utilizando la información registrada dentro del sistema tributario.

Uno de los puntos más importantes para acceder al reintegro es no haber tenido atrasos durante todo el año. ARCA exige que las 12 cuotas mensuales hayan sido abonadas en tiempo y forma. Incluso una demora mínima puede dejar al contribuyente fuera del beneficio anual. Esto incluye situaciones donde la cuota fue pagada posteriormente con intereses resarcitorios.

Aunque la deuda haya sido regularizada, el sistema igualmente considera que existió incumplimiento y elimina automáticamente la posibilidad de acceder al reintegro. Por ese motivo se recomienda utilizar medios automáticos de pago para evitar olvidos o vencimientos.

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Qué medios de pago exige ARCA para otorgar la devolución

No todos los métodos de pago habilitan el beneficio. ARCA únicamente devuelve dinero a monotributistas que hayan utilizado débito automático en tarjeta de crédito o débito directo desde cuenta bancaria.

Los pagos manuales realizados mediante billeteras virtuales, home banking o VEP individuales no califican para el reintegro anual. La lógica detrás de esta medida apunta a fomentar la automatización de pagos y reducir la morosidad dentro del régimen simplificado.

ARCA puede verificar automáticamente el cumplimiento cuando los pagos ingresan por débito automático, evitando controles manuales adicionales.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila

Cómo adherirse al débito automático del Monotributo

Los contribuyentes que todavía no utilizan débito automático pueden adherirse desde el portal oficial del Monotributo o directamente mediante entidades bancarias y administradoras de tarjetas. Dentro del sitio oficial, el procedimiento se realiza ingresando con CUIT y clave fiscal. Luego hay que entrar en:

Portal Monotributo

sección “Pagos”

opción “Débito automático”

En caso de usar cuenta bancaria, primero debe declararse correctamente una CBU dentro del sistema. Para tarjetas de crédito, varias administradoras permiten realizar la adhesión telefónicamente. ARCA advierte además que la adhesión no siempre impacta inmediatamente. En muchos casos, el débito comienza a aplicarse recién al mes siguiente de haber realizado el trámite.

Uno de los errores más frecuentes es la falta de validación de la cuenta bancaria dentro del sistema de ARCA. Aunque el contribuyente pague correctamente mediante débito automático, el reintegro puede no acreditarse si no existe una CBU declarada correctamente para devoluciones.

La validación se realiza dentro del servicio “Declaración de CBU”. Allí debe seleccionarse específicamente la opción correspondiente a “Devoluciones”, para que ARCA tenga habilitado un destino bancario donde depositar el dinero. El sistema también contempla casos de actividad parcial.

Los contribuyentes que iniciaron actividades recientemente pueden recibir igualmente un reintegro proporcional, siempre que hayan cumplido correctamente durante el tiempo en el que estuvieron inscriptos. En esos casos, ARCA devuelve el 50% del componente impositivo cuando el contribuyente haya pagado entre 6 y 11 cuotas consecutivas en tiempo y forma. Por eso, quienes comenzaron actividades hasta julio inclusive todavía pueden ingresar dentro del esquema anual de reintegros. ARCA exige además tener activo el Domicilio Fiscal Electrónico.

El organismo también puede excluir del beneficio a contribuyentes que no hayan realizado correctamente las recategorizaciones semestrales cuando correspondía hacerlo. Por eso, se recomienda revisar periódicamente:

situación registral

categoría vigente

estado de pagos

domicilio fiscal electrónico

CBU declarada

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos

Cuándo se acredita el dinero

Según la normativa vigente y la información publicada por ARCA, los reintegros suelen procesarse automáticamente durante marzo de cada año. Sin embargo, varios contribuyentes reportaron acreditaciones entre abril y mayo de 2026 correspondientes al período fiscal anterior.

El dinero aparece directamente en la cuenta bancaria adherida, el resumen de tarjeta, o el medio de pago vinculado al débito automático. En la mayoría de los casos no es necesario hacer reclamos ni iniciar trámites adicionales.