Luis Caputo recibió a la UIA: coincidieron en la necesidad de bajar impuestos y los industriales pidieron frenar embargos de ARCA

En la previa, desde la entidad fabril se había mencionado la necesidad de que el sector cuente con un régimen especial para empresas que no califican como grandes, ni como pymes. Los industriales pidieron que ARCA frene embargos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que este martes mantuvo una reunión con los principales directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes coincidió en la necesidad de continuar con el proceso de rebaja de impuestos.

"Mantuvimos una reunión muy productiva junto al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y autoridades de la entidad", indicó el funcionario.

En ese sentido, detalló que se conversó "sobre la necesidad de seguir desarrollando el mercado de capitales para reducir el costo financiero de las empresas y también sobre la continuidad del proceso de reducción de impuestos nacionales para mejorar la competitividad de los bienes transables".

" Coincidimos también en la importancia de que provincias y municipios acompañen el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas, que son la carga mayor en la cadena productiva, y seguir reduciendo así el costo argentino", señaló el titular del Palacio de Hacienda tras el encuentro, según publicó en la red social X.

Cabe recordar que en días previos Rappallini había señalado la necesidad que se ponga en marcha un régimen de incentivo a las inversiones para empresas que no califican como pymes ni como grandes. En la información proporcionada desde el Palacio de Hacienda no se hace mención a esa propuesta específica , pero sí se menciona la necesidad de bajar impuestos. A pesar de ello, se insiste en la necesidad de que los gobernadores de las provincias acompañen a la Nación en esa política.

En cuanto al desarrollo del "mercado de capitales" doméstico para que las empresas tengan una fuente de financiamiento más barata que los bancos, el proyecto del Gobierno es la constitución de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que procuran darle más profundidad al mercado a partir de la creación de cuentas empresarias que acumularán dinero para financiar despidos. El dinero de los FAL se van a invertir en diferentes instrumentos administrados por sociedades de bolsa.

Como los FAL tienen plazo de inicio a partir de junio, existen dudas sobre si el Gobierno podrá implementarlos desde el primer momento sin afectar la recaudación fiscal, ya que se nutren del 1% de los aportes a las jubilación de las grandes empresas y el 3% de las pymes.

Empresarios preocupados, pidieron fin de embargos de ARCA

Por su lado, la UIA emitió un comunicado en el cual señala que le transmitió al titular del Palacio de Hacienda su preocupación por la caída de la actividad de las industrias.

"La UIA describió el panorama actual de la actividad industrial, y expuso su preocupación por la demora en la reactivación de algunos sectores -lo que afecta a la industria en general y especialmente a las PyMEs-, así como también en las distorsiones que persisten para la actividad productiva en materia tributaria, financiera, logística y laboral", indicó la entidad.

La central fabril informó que se presentaron "propuestas para fomentar la actividad, facilitar el financiamiento de las PyMEs y morigerar la presión impositiva".

" Además, la UIA planteó una agenda específica orientada a aliviar la situación financiera de las industrias, que incluyó la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, la ampliación de herramientas de reducción de contribuciones patronales para sectores en crisis y la postergación del pago de contribuciones patronales para economías regionales.

El comunicado detalla que "en materia tributaria, la UIA planteó la posibilidad de una reducción gradual de impuestos, acompañada por la consolidación fiscal, la generación de recursos y el crecimiento económico. "Se discutió, entre otras propuestas, la posibilidad de alcanzar un nuevo consenso fiscal entre la Nación, las provincias y los municipios para la baja de impuestos para la industria, a fin de darle mayor competitividad.", dice la nota.