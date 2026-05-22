River y Belgrano disputan la gran final del Torneo Apertura este domingo: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









River y Belgrano se enfrentarán este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, de la Liga Profesional. Conocé todos los detalles de la esperada final.

River y Belgrano disputan la gran final del Torneo Apertura este domingo: horario, TV y formaciones

River y Belgrano se enfrentarán este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la final del Torneo Apertura 2026, de la Liga Profesional.

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La gran final del Apertura entre Belgrano y River se jugará este domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que Leandro Rey Hilfer estará en el VAR. Además, los asistentes serán Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso, el cuárto árbitro Luis Lobo Medina, el quinto Pablo Gualtieri y la AVAR será Salomé Di Iorio.

Para este encuentro, Eduardo Coudet tiene una sola duda para la formación de River: en la mitad de la cancha y para eso será clave saber si Aníbal Moreno podrá estar a disposición o no, aunque todo indica que no llegará. Su reemplazante sería el juvenil Lucas Silva.

Recordemos que el "Millonario" viene de eliminar en las semifinales a Rosario Central (1-0 en el Monumental), mientras que el "Pirata" derrotó por penales a Argentinos Juniors (tras empatar 1-1 en La Paternal).

A qué hora juegan River vs Belgrano El partido comenzará a las 15:30, del domingo 24.

Por dónde ver River vs Belgrano La transmisión del encuentro entre el "Pirata" y el "Millonario" será a través de ESPN Premium y TNT Sports. Posibles formaciones de River y Belgrano para la final Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Santiago Longo, Lucas Zelarayán; Emiliano Rigoni, Francisco González y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.