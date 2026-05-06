Muerte de Darrell Sheets de "¿Quién da más?": confirman la causa oficial e investigan acusaciones de ciberacoso + Seguir en









Sheets saltó a la fama en el programa de A&E, que sigue a compradores profesionales que compiten por comprar depósitos abandonados.

Sheets tenía 67 años.

La policía de Lake Havasu, Arizona, informó el martes que continúan las investigaciones sobre las acusaciones de que Darrell Sheets, estrella del programa ¿Quién da más? (Storage Wars), estaba siendo víctima de ciberacoso tras su muerte el pasado 22 de abril.

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La muerte de Sheets ha sido declarada oficialmente suicidio, según informó el sargento de policía de Lake Havasu, Kyle Ridgway. La estrella de realitys, de 67 años, fue hallada muerta con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la ciudad de Arizona donde era propietario de un negocio de antigüedades.

“Nuestra agencia continúa investigando activamente las denuncias de ciberacoso relacionadas con este caso. La Unidad de Investigaciones Criminales ha enviado el teléfono celular de Darrell Sheets para análisis forense y actualmente está a la espera de los resultados”, declaró la policía de Lake Havasu. “Este paso en la investigación es fundamental para el avance del caso. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”.

La policía también indicó que, si bien la muerte ha sido catalogada como suicidio, los resultados toxicológicos aún están pendientes.

Varias personas que aparecieron en el programa, entre ellas Laura Dotson, declararon a los medios que Sheets había estado sufriendo acoso cibernético durante al menos tres años. Tras su muerte, Dotson declaró a la revista US Magazine: "Tenía mucho miedo por su vida y por la de quienes lo rodeaban. No sabía por qué lo estaban acosando".

¿Quién era Darrell Sheets? Sheets saltó a la fama en el programa ¿Quién da más? de A&E, que sigue a compradores profesionales que compiten por comprar depósitos abandonados. Se ganó el apodo de "el Jugador" en la serie, en la que también apareció junto a su hijo Brandon. A lo largo de su carrera, Sheets ha conseguido importantes adquisiciones en subastas de depósitos abandonados, incluyendo cuatro Picassos y la colección de cómics más lucrativa del mundo. En los últimos años, tras alejarse de la televisión, Sheets se había instalado en Arizona, donde se dedicaba a negocios vinculados a antigüedades.

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