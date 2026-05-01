Mirtha Legrand habló de su salud y confirmó cuándo volverá a su programa + Seguir en









La conductora contó que atravesó una fuerte bronquitis y anticipó cuándo regresará a la televisión. Mientras tanto, Juana Viale volverá a reemplazarla.

Mirtha Legrand llevó tranquilidad sobre su salud y confirmó cuando retomará su programa. NA

Mirtha Legrand llevó tranquilidad sobre su estado de salud luego de varias semanas de ausencia en su programa. La conductora contó que atravesó una bronquitis fuerte, por la que debió hacer reposo y suspender temporalmente su participación al frente de sus clásicos ciclos de fin de semana.

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El pasado 23 de abril, la diva ya había publicado un mensaje para aclarar su situación. “Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besito, chau chau!”, expresó en ese momento.

La última aparición pública de La Chiqui fue el 10 de abril, cuando asistió al teatro para ver Rocky, la obra protagonizada por Nico Vázquez. También había participado de su clásico encuentro social de los domingos en su casa, pero con el correr de los días el malestar se intensificó y encendió señales de cuidado en su entorno.

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión En las últimas horas, Ángel de Brito reveló en LAM el intercambio que mantuvo con la conductora y dio más detalles sobre su evolución. Según contó el periodista, Legrand aclaró que el cuadro no fue un simple resfrío, como había trascendido en un primer momento.

“Fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, le respondió la conductora al ser consultada por su estado de salud.

En el mismo mensaje, Mirtha Legrand aseguró que ya se encuentra mejor y explicó cuál habría sido el origen del malestar. “Estoy casi repuesta del todo. Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración y me hizo mucho daño”, señaló. De Brito también leyó el tramo en el que la conductora anticipó su regreso a la televisión. “La semana que viene retomo mi programa”, afirmó Legrand, que se mostró entusiasmada por volver a encabezar sus mesas. Mientras tanto, Juana Viale volverá a reemplazarla por tercer fin de semana consecutivo. Este sábado, desde las 21.30, estará al frente de La Noche de Mirtha, con una mesa integrada por María O’Donnell, Luciana Geuna, Julián Weich y Miguel Ángel Boggiano. El domingo, desde las 13.45, será el turno de Almorzando con Juana, con la presencia de Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Barbie Vélez, Fabián Medina Flores e Imanol Rodríguez. Días atrás, Marcela Tinayre también había hablado sobre la salud de su madre y explicó que el cuadro se originó por una exposición prolongada al aire acondicionado. Según relató, el médico le indicó a Legrand un período de recuperación de entre 18 y 20 días, con cuidados especiales antes de volver a la actividad. Tinayre remarcó que la conductora ya no toma antibióticos y que continúa con medidas de prevención. Además, aseguró que Mirtha se mantiene atenta a la actualidad y con ganas de regresar a su rutina televisiva.