Trueno se presentará en vivo en el programa de Jimmy Fallon: cómo y dónde verlo

El cantante argentino oriundo de La Boca presentará "Turr4zo", su cuarto álbum de estudio.

Trueno se presentará en uno de los programas más vistos de la televisión de EEUU.

Trueno será el artista musical invitado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon , uno de los programas de entretenimiento más influyentes de Estados Unidos. El cantante argentino presentará "Turr4zo" , su cuarto álbum de estudio.

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La presentación del artista argentino está prevista para hoy miércoles 6 de mayo a las 00:35 h (hora Argentina) y fue anunciada por las redes del programa y el propio artista a través de su cuenta de Instagram.

Otro de los invitados anunciados para esta noche es Mick Jagger. El líder de los Rolling Stones estará hablando del futuro disco de la banda "Foreing Tongues" que se lanzará el próximo 10 de julio. No es descabellado pensar que se dé un encuentro entre el artista argentino y la leyenda del rock and roll.

Cabe destacar que este presente de Trueno llega tras hitos internacionales importantes, como su colaboración en vivo con Gorillaz en Glasgow, donde interpretaron "The Manifesto", canción que forma parte del nuevo disco del proyecto de Damon Alban y Jamie Hewlett .

Para ver The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en vivo desde Argentina, la opción oficial es a través de OnDIRECTV (canales 201 y 1201 HD) y la plataforma de streaming DGO. Generalmente, el programa se transmite con un día de diferencia o en horario especial, a menudo alrededor de la 1.30 AM o en la noche.

Lo más cercano al vivo es a través del canal de YouTube y las redes sociales del programa que suben videos y clips destacados del programa.

Artistas argentino que pasaron por el programa de Jimmy Fallon

La presencia de artistas argentinos en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ha crecido exponencialmente en los últimos años, consolidándose como un termómetro clave del éxito internacional. La lista de talentos locales que han pisado el escenario del icónico late night de la NBC incluye figuras de la escena urbana y el rock:

Nicki Nicole (2021): Fue la pionera absoluta. Hizo historia al ser la primera argentina invitada, donde interpretó "Wapo Traketero" y "No Toque Mi Naik".

Fue la pionera absoluta. Hizo historia al ser la primera argentina invitada, donde interpretó "Wapo Traketero" y "No Toque Mi Naik". Bizarrap (2023): El productor se presentó junto a Shakira para interpretar la "Music Sessions, Vol. 53", logrando un impacto global masivo.

El productor se presentó junto a Shakira para interpretar la "Music Sessions, Vol. 53", logrando un impacto global masivo. Nathy Peluso (2024): La artista radicada en España deslumbró con su potencia escénica al presentar temas de su álbum Grasa, como "Corleone".

La artista radicada en España deslumbró con su potencia escénica al presentar temas de su álbum Grasa, como "Corleone". Ca7riel y Paco Amoroso (2025): El dúo disruptivo llevó su estilo irreverente al show con una performance de "El Día del Amigo", extraída de su disco Papota.

El dúo disruptivo llevó su estilo irreverente al show con una performance de "El Día del Amigo", extraída de su disco Papota. Nicolás Bereciartua: Aunque no como solista, el guitarrista argentino también forma parte de este historial por sus actuaciones como integrante de la mítica banda estadounidense The Black Crowes.

A este listado selecto se sumará Trueno con su actuación de esta noche.