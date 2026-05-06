El invento que sorprendió a todos: la aspiradora robot que "desaparece" cuando termina de limpiar

Este nuevo aparato permitirá ahorrar mucho espacio en el hogar, además de mantenerlo limpio y librar al usuario de sus tareas de mantenimiento.

Las aspiradoras inteligentes han ganado espacio en millones de hogares, aunque no siempre terminan de convencer a los usuarios. La base suele presentar problemas en espacios chicos o puede cruzarse con las mascotas o niños y sufrir desperfectos, lo cual es una gran contra debido al alto costo de los repuestos de estos equipos.

Si bien este es el mismo invento, llega con mejoras que la convierten en una opción mucho más viable. No solo no molestará dentro del hogar, sino que también se actualizaron los componentes para mantener el equipo, lo que le da a la gente la libertad de no tener que limpiarlo por su cuenta.

El invento es una aspiradora robot con función de mopa desarrollada por Bosch junto con Ecovacs . Su punto más llamativo es que, cuando termina de limpiar, no queda estacionada en una base visible , sino que se guarda dentro del bajo mesada de la cocina, especialmente en el mueble que suele estar debajo de la pileta.

El nuevo sistema para esta aspiradora inteligente le permitirá ocultarse en un lugar donde también tendrá nuevas funciones.

Para eso, el sistema incorpora una abertura automática en el zócalo del mueble. Cuando empieza la limpieza, la compuerta se abre y el robot sale solo para recorrer la casa. Al finalizar, vuelve a la estación, se recarga y queda fuera de la vista hasta el próximo uso.

La estación interna también se ocupa de parte del mantenimiento diario : limpia las mopas, retira la suciedad y prepara el equipo para la siguiente rutina. Al estar conectada a la electricidad, al agua limpia y al desagüe, reduce varias tareas manuales que en otros modelos suelen quedar a cargo del usuario.

Bosch informó que todos los componentes entran en ese sector del mobiliario y dejan lugar para los sistemas de residuos habituales. El diseño también incluye protección contra posibles fugas de agua, un punto importante para una instalación dentro de la cocina. La compañía anunció que llegará a tiendas de Europa a mitad del 2026, aunque todavía no comunicó su precio oficial.

Aspiradora Bosch 1 La base se integrará a la conexión de agua, para poder limpiar la aspiradora por su cuenta sin que tenga que intervenir el usuario. Bosch

Las características de este invento

La aspiradora tiene una potencia de succión de hasta 20.000 Pa, una medida que indica la fuerza con la que puede absorber polvo, migas y suciedad del piso. Además, mide 84 milímetros de alto, por lo que puede pasar por debajo de varios muebles bajos. También suma un cepillo lateral extensible, pensado para llegar mejor a esquinas y bordes.

El sistema de fregado funciona con dos mopas giratorias, una de ellas extensible para acercarse mejor a los laterales. Después de limpiar, la estación lava las mopas con agua caliente y luego las seca con aire templado, sin que el usuario tenga que intervenir en ese proceso. También incluye una bolsa de polvo de 2 litros y un dosificador automático de detergente.

Para moverse por la casa, el robot usa cámara, sensores y un sistema de reconocimiento del espacio. Con esa combinación puede detectar obstáculos, organizar recorridos y adaptarse a distintos ambientes. Además, puede levantar las mopas cuando pasa sobre alfombras y superar pequeños desniveles entre ambientes.

El manejo se realiza desde la app Bosch Home Connect, donde se puede ver el mapa del hogar, marcar zonas prohibidas, programar limpiezas y ajustar distintas funciones.