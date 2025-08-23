Cuenta DNI: este es el beneficio con el que podrás ahorrar en perfumerías y farmacias







La billetera virtual ofrece descuentos especiales durante todo el mes con el objetivo de que sus usuarios puedan realizar compras a menor precio.

Esta es la úlitma semana para poder aprovechar los beneficios de Cuenta DNI.

Banco Provincia ofrece una gran cantidad de beneficios a los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI. Este mes, la aplicación incorporó un descuento especial para ahorrar en compras en farmacias y perfumerías, pero solo podrá utilizarse durante dos días específicos de la semana.

Además de aprovechar beneficios, con esta billetera virtual sus usuarios podrán recargar la Tarjeta SUBE, abonar impuestos, recargar saldo en el celular y, como novedad, invertir en un plazo fijo de manera gratuita.

Cuenta DNI: Cómo es el beneficio en farmacias y perfumerías cobro-farmacia.jpeg Este mes, los usuarios de Cuenta DNI tendrán un 10% de descuento todos los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías adheridas.

Este descuento no cuenta con tope de reintegro y será aplicable únicamente para pagos realizados con el dinero en cuenta de la app, siempre que el cliente no registre atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

Todos los beneficios vigentes de Cuenta DNI plazo fijo cuenta dni Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $4.000 por persona por semana (equivale a $20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 23 agosto. Tope de $6.000 por persona (equivale a $17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Universidades: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Especial Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.