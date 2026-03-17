Cuenta DNI: qué descuentos hay este martes 17 de marzo y cómo aprovecharlos + Seguir en









La billetera digital del Banco Provincia ofrece este martes varios descuentos en supermercados, librerías y comercios de cercanía: conocé los detalles.

Cuenta DNI mantiene promociones semanales en distintos rubros durante marzo.

Los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, podrán aprovechar este martes 17 de marzo distintos descuentos en supermercados, librerías y comercios de cercanía dentro del esquema de beneficios vigente durante marzo de 2026.

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Las promociones forman parte del calendario mensual que publica el banco para incentivar el consumo y aliviar el gasto cotidiano de los usuarios. El programa incluye reintegros en rubros como alimentos, ferias, gastronomía y librerías, con distintos porcentajes de descuento según el día de la semana. Durante marzo, una de las principales novedades es que el descuento en comercios de barrio se extendió de lunes a viernes, lo que amplía las posibilidades de aprovechar el beneficio durante la semana.

Además de estas promociones generales, algunos supermercados y rubros específicos tienen descuentos exclusivos determinados días, como ocurre los martes con ciertas cadenas adheridas.

cuenta dni.jpg Descuentos de Cuenta DNI para este martes 17 de marzo Para este martes, los usuarios de la aplicación pueden acceder a varios beneficios activos dentro del programa de promociones del Banco Provincia. Los principales descuentos disponibles son:

20% de ahorro en comercios de cercanía Aplica en carnicerías, granjas, pescaderías y otros comercios de barrio.

Vigente de lunes a viernes durante marzo.

Tope de reintegro de $5.000 por semana, que se alcanza con consumos de $25.000. 15% de descuento en supermercados adheridos Disponible los martes en algunas cadenas de supermercados de la provincia.

El beneficio se aplica pagando con la aplicación en locales participantes. 10% de descuento en librerías Promoción vigente los lunes y martes .

No tiene tope de reintegro y puede combinarse con otros beneficios. 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses Disponible todos los días.

Tope de reintegro de $6.000 por semana. Estos beneficios se aplican automáticamente cuando el pago se realiza a través de la app utilizando QR, Clave DNI o medios habilitados dentro de la billetera digital.

Compras Online Imagen: Freepik Otros descuentos de Cuenta DNI vigentes durante marzo Además de los beneficios específicos del martes, el programa de promociones incluye otras ofertas que se activan según el día de la semana. Entre los principales descuentos del mes aparecen: 25% de ahorro en gastronomía los sábados y domingos , con tope de $8.000 por semana.

10% de descuento en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves .

40% de descuento en comercios de universidades bonaerenses, disponible todos los días. El Banco Provincia también aclaró que algunas promociones pueden variar según la ciudad o el comercio adherido, por lo que se recomienda consultar el listado actualizado dentro de la aplicación. cuenta dni.jfif Cómo aprovechar los descuentos con Cuenta DNI Para acceder a los beneficios, los usuarios deben pagar con la aplicación Cuenta DNI en comercios adheridos. El procedimiento es simple: Abrir la aplicación en el celular.

Seleccionar la opción Pagar con QR .

Escanear el código del comercio.

Confirmar el pago desde la app. Una vez realizada la compra, el reintegro correspondiente se acredita automáticamente en la cuenta del usuario dentro de los plazos establecidos por el banco. Cuenta DNI se convirtió en una de las herramientas de pago más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, con millones de usuarios activos que aprovechan las promociones semanales para reducir gastos en alimentos, productos básicos y otros consumos cotidianos. El calendario de beneficios se actualiza cada mes y puede consultarse en el sitio oficial del Banco Provincia o dentro de la propia aplicación para conocer los descuentos disponibles según el día y el rubro. De esta manera, los usuarios pueden planificar sus compras y aprovechar al máximo los beneficios disponibles cada semana.