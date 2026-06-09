Desregulación: qué pasará con Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados + Agregar ámbito en









Los cambios forman parte de un paquete de 58 resoluciones que fueron derogadas por el Gobierno. La decisión fue oficializada por la Secretaría de Industria y Comercio.

Archivo. Entre las disposiciones que quedaron sin efecto aparecen 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. Télam

El Gobierno derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas algunas que ya no regían, como los programas de cuotas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, además de otras medidas que, según indicó, "generaban ambigüedad regulatoria y jurídica". Lo decisión fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026.

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Paralelamente, el Gobierno avanza con su agenda legislativa y busca conseguir media sanción en el Senado de la Ley hojarasca, una iniciativa del ministro Federico Sturzenegger. La misma propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes con el objetivo de "reducir la sobrerregulación" y avanzar en un proceso de desburocratización del Estado.

Desregulación: que pasará con Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados Como parte de la medida, el Ejecutivo argumentó que muchas de las disposiciones derogadas habían sido dictadas bajo marcos regulatorios que ya fueron modificados o directamente eliminados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la norma que creó el Observatorio de Precios. Según el texto oficial, esas regulaciones "han perdido su objeto y aplicabilidad".

aviso_342925 Según el Gobierno, las normativas "generaban ambigüedad regulatoria y jurídica". Boletín Oficial En los fundamentos de la resolución, el Gobierno señaló que la acumulación de normas a lo largo del tiempo derivó en un escenario de superposición, dispersión y desactualización regulatoria, lo que dificulta determinar con claridad cuáles continúan vigentes. A su vez, sostuvo que esa situación genera "una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida".

Entre las disposiciones que quedaron sin efecto aparecen 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, mecanismos que intervenían indirectamente sobre las condiciones de financiamiento al consumo.

En referencia a la depuración normativa fue Cuota Simple, el esquema que había reemplazado a Ahora 12 durante la gestión de Javier Milei. La iniciativa permitía financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a tasas inferiores a las del mercado, pero dejó de funcionar en junio de 2025 y el Gobierno decidió no renovarla. aviso_342916 La resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial de este martes. Boletín Oficial Durante su vigencia, miles de comercios de todo el país se sumaron al programa para ofrecer financiamiento en cuotas, en muchos casos sin costo adicional para el consumidor. Tras su finalización, bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago lanzaron alternativas propias para sostener las opciones de financiación. Sin embargo, el contexto de tasas más elevadas limitó la expansión de estos esquemas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas. Además, quedó sin efecto una disposición complementaria vinculada a Precios Cuidados, el programa lanzado en 2014 que establecía acuerdos de precios sobre productos de consumo masivo, como alimentos, artículos de limpieza, perfumería y cuidado personal. Con el tiempo, el esquema se amplió a otros rubros, entre ellos materiales para la construcción, motos y servicios de telefonía celular, y posteriormente derivó en programas similares como Precios Justos.