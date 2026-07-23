Las ventas en supermercados volvieron a mejorar en mayo y recortaron la caída acumulada de 2026 + Agregar ámbito en









Los datos del INDEC mostraron datos positivos en el consumo de supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings. Sin embargo, los adelantos de consumo masivo de junio son desalentadores.

El consumo en supermercados se contrajo 2,8% anual en los primeros cinco meses de 2026. Mariano Fuchila

Las ventas en supermercados mejoraron por segundo mes consecutivo en mayo, al igual que en autoservicios mayoristas. De este modo, el consumo recortó su merma acumulada en lo que va del año, aunque los datos de consumo masivo de junio no son alentadores.

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De acuerdo con la Encuesta de supermercados del INDEC, las ventas en supermercados se incrementaron un 0,9% mensual, a precios constantes. De este modo, la serie desestacionalizada se ubicó en su nivel más alto desde octubre del año pasado.

En términos interanuales, el indicador desaceleró la caída al -0,7%. Con estos números, el acumulado de 2026 arroja un retroceso del 2,7% contra el mismo período de 2025, cuando en abril el "rojo" era de -3,3%.

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