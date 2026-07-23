Las ventas en supermercados mejoraron por segundo mes consecutivo en mayo, al igual que en autoservicios mayoristas. De este modo, el consumo recortó su merma acumulada en lo que va del año, aunque los datos de consumo masivo de junio no son alentadores.
Las ventas en supermercados volvieron a mejorar en mayo y recortaron la caída acumulada de 2026
Los datos del INDEC mostraron datos positivos en el consumo de supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings. Sin embargo, los adelantos de consumo masivo de junio son desalentadores.
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El consumo masivo cayó en junio por sexto mes consecutivo y acumuló una baja de casi 3% en el primer semestre
De acuerdo con la Encuesta de supermercados del INDEC, las ventas en supermercados se incrementaron un 0,9% mensual, a precios constantes. De este modo, la serie desestacionalizada se ubicó en su nivel más alto desde octubre del año pasado.
En términos interanuales, el indicador desaceleró la caída al -0,7%. Con estos números, el acumulado de 2026 arroja un retroceso del 2,7% contra el mismo período de 2025, cuando en abril el "rojo" era de -3,3%.
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