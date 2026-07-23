Diputados del peronismo federal piden informe al Gobierno por la extracción ilegal de petróleo en las Islas Malvinas

Piden al Ejecutivo que detalle las medidas adoptadas frente a las actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos autorizadas por el Reino Unido en el área circundante al archipiélago.

Diputados del peronismo federal presentaron un proyecto de resolución para que el Gobierno informe qué medidas adoptó frente a las actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos impulsadas o autorizadas por el Reino Unido en las áreas marítimas que rodean a las Islas Malvinas .

La iniciativa fue presentada por Guillermo Michel, Kelly Olmos y Moira Lanesan Sancho , quienes solicitaron al Poder Ejecutivo que detalle las acciones desplegadas por la Cancillería y la estrategia oficial para responder a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona en disputa.

Entre otros puntos, los legisladores quieren conocer si el Gobierno tomó conocimiento de las recientes actividades de exploración y búsqueda de hidrocarburos desarrolladas o proyectadas por empresas autorizadas por el Reino Unido y cuáles fueron las actuaciones realizadas por las autoridades argentinas frente a esos hechos.

El pedido también apunta a determinar si la administración de Javier Milei presentó o prevé presentar protestas diplomáticas formales ante el Reino Unido y en qué ámbitos internacionales se realizaron o se realizarán esas gestiones.

Además, el proyecto solicita información sobre eventuales acciones ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El buque HMS Medway, en aguas argentinas sin aviso previo. Royal Navy

Los diputados también preguntaron si el Poder Ejecutivo inició o prevé iniciar acciones administrativas, judiciales o sancionatorias contra empresas involucradas en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos que no cuenten con autorización argentina.

El proyecto busca, en ese sentido, que el Gobierno detalle cuál es su estrategia para impedir el avance de actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en el área cuya soberanía es objeto de disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que las actividades de exploración hidrocarburífera impulsadas unilateralmente por el Reino Unido constituyen una nueva acción sobre un territorio y espacios marítimos cuya soberanía continúa en disputa y que es reconocida como tal por la comunidad internacional.

El Gobierno protestó ante el Reino Unido por el ingreso del HMS Medway a aguas argentinas sin aviso previo

La Cancillería presentó una protesta diplomática ante el Reino Unido por el ingreso del patrullero oceánico HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy, a aguas de jurisdicción argentina sin notificación previa. El Gobierno sostuvo que la incursión constituye un incumplimiento de los mecanismos de confianza militar vigentes entre ambos países y se suma a las acciones unilaterales británicas en el Atlántico Sur.

La nota fue enviada el 13 de julio a la Embajada británica, luego de que la Cancillería tomara conocimiento del recorrido del buque frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según la posición argentina, el movimiento debía haber sido comunicado con al menos 48 horas de anticipación en el marco del Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para reducir el riesgo de incidentes militares entre ambos países.