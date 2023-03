Los otros actores de importancia en el mercado, los Fondos Comunes de Inversión (FCI), sobre todo los “money market”, van a entrar de manera acotada, si es que lo hacen. Un operador de fondos t +1 le comentó: “Nosotros no vamos a entrar porque estamos operando en plazos muy cortos”. Para los FCI, que reciben dinero de sus clientes por períodos que no superan el mes, no tiene sentido pasarse de letras cortas a papeles que vencen en dos años. “Vamos a seguir operando con lo que no haya entrado al canje”, explicó.