Deuda: las razones del mercado para dejar casi desierta la demanda de bonos dólar linked ofrecidos por Luis Caputo

“Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda”, afirmó Luis Caputo.

A veces las apuestas del mercado frente a un escenario económico no responden a los criterios de razonabilidad que pueden suponer economistas y funcionarios. Este sería el caso del resultado de la última licitación de bonos del Tesoro que llevó a cabo el Gobierno nacional.

Aparentemente, para el ministro de Economía, Luis Caputo, y para el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la nula aceptación que tuvo la letra atada al dólar linked en el último llamado a licitación de este miércoles es prueba de que no hay un atraso cambiario, que es el tema de debate de las últimas semanas entre economistas de la oposición y profesionales que ideológicamente están más cercanos al Gobierno.

“ Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda”, afirmó Caputo a través de la red X. Quirno, en tanto, señaló: “ofrecimos dólar linked a enero 2026 y no vino casi nadie (adjudicamos 80.000 palos pesos a devaluación +5%). Una cosa son los que opinan, otra el mercado” .

Pero lo que puede haber ocurrido es que los potenciales inversores no compraron el bono simplemente porque no ofrecía rendimientos que otros instrumentos similares están ofreciendo. Dicho de otra manera, el potencial “carry trade” que pusieron a disposición de los mercados es tan bajo que no valía la pena. De ello se desprende la posibilidad de que esa Lelink haya sido incluida para que fuera rechazada y así sumar más argumentos a la posición oficial