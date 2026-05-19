Los bonos en dólares operan en rojo en Wall Street y el riesgo país se acerca a los 550 puntos

En un contexto global incierto por la falta de certezas sobre la apertura del Estrecho de Ormuz, el Gobierno mantiene resultados económicos positivos pero cada vez más ajustados

Los bonos en dólares abre en rojo en Wall Street mientras que el riesgo país se acerca a los 550 puntos básicos. Esto sucede en el marco de un contexto global aún desafiante con poca certezas sobre la apertura del Estrecho de Ormuz. En lo que se refiere al ámbito local, el Gobierno aún exhibe resultados económicos pero cada vez más ajustados que impactan directamente en la recaudación fiscal.

Los bonos en dólares caen hasta 1,2% encabezados por el Global 2030, seguido del Global 2029 (-0,9%) y el Global 2041 (-0,7%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica a 548 puntos básicos.

El lunes se conoció que en abril, el Gobierno registró un superávit primario de $0,63 billones (equivalente a 0,5% del PBI acumulado en los primeros cuatro meses del año) y un resultado financiero de $0,27 billones (0,2% del PBI en el mismo período, excluyendo intereses sobre Lecaps/Boncaps y Boncers cupón cero). Los ingresos totales cayeron 2,1% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario aumentó 1,6% interanual real.

Por su parte, también en la jornada previa, se llevó a cabo la conferencia de prensa del IPOM, desde donde Santiago Bausili explicó que el foco del Banco Central de la República Argentina respecto al sector externo está puesto en garantizar el normal funcionamiento de las exportaciones e importaciones para que la economía pueda mantenerse dinámica .

Sobre la remonetización de la economía, Bausili reconoció que viene ocurriendo a un ritmo más lento de lo esperado, aunque sigue esperando que la demanda de dinero continúe recuperándose, solo que de manera más gradual que la proyectada originalmente. Finalmente, respecto a la revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional, confirmó que las metas que probablemente se incorporen para 2026 incluirían u$s10.000 millones en compras de divisas y u$s8.000mn de acumulación de reservas.

A nivel internacional, la reunión Trump, Xi de los últimos días no arrojó avances concretos para destrabar el flujo por Hormuz, lo que revivió el temor a un escenario de oferta crónicamente deficitaria al menos hasta el tercer trimestre. Capital Economics advirtió que un ajuste no lineal en precios sigue sobre la mesa, si el estrecho permanece cerrado y la depleción de inventarios mantiene el ritmo actual, el barril podría escalar hacia u$s130-140 en cuestión de semanas.

S&P Merval y ADRs

En este marco, el S&P Merval avanza 0,2% a 2.820.492,63 y medido en dólares 0,1% a 1.895,96 puntos.

El panel líder opera con mayoría de bajas de hasta 1,5% encabezado por Grupo Supervielle, Banco BBVA (-1,3%), Cresud (-1,3%), Central Puerto (-0,90%), Grupo Financiero Galicia (-0,8%). Las acciones que suben son Transener (2,1%), Transportadora Gas del Sur (1,4%), Pampa Energía (1,13%), Banco de Valores (1,02%).

Los papeles argentinos que cotizan en el exterior, por su parte, ceden hasta 0,4% lierados por Grupo Supervielle, Banco Macro (-3,4%), Edenor (-3,3%) y Telecom Argentina (-2,5%).