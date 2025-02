Mercados: cuáles son los tres cisnes negros que podrían derrumbar las bolsas del mundo

Un detonante de este cisne gris son las políticas arancelarias y de inmigración que provocan una mayor inflación, obligando a la Fed a subir las tasas. Eso, a su vez, podría hacer que Trump se preocupe por el efecto de los precios más bajos de las acciones y la desaceleración del crecimiento en las elecciones de mitad de mandato para los republicanos. ¿Cómo protegerse? La confianza dañada sobre la independencia de la Fed provocaría un “abandono del dólar como moneda de reserva global y, con ello, ventas de activos estadounidenses a gran escala”, dice BNP. Nombrar un presidente de la Fed más moderado provocaría un empinamiento de la curva de rendimiento (los rendimientos a largo plazo aumentarían más rápido que los de corto plazo) ante las expectativas de una Fed menos restrictiva.

Cisne negro 3: un "momento Liz Truss" para los bonos del Tesoro

El tercer cisne negro sería un “momento Liz Truss” para los bonos del Tesoro de EEUU: el cisne gris se remonta a 2022, cuando el breve mandato de la ex primera ministra del Reino Unido provocó un aumento repentino de los rendimientos de los bonos del gobierno británico y un caos en los mercados financieros. Las posibles dudas de los inversores sobre la sostenibilidad fiscal de EEUU podrían provocar un aumento sin límites de los rendimientos de los bonos del Tesoro, similar a la crisis de Truss y con consecuencias aún peores, advierten los estrategas. La mala disciplina fiscal estadounidense y el aumento de la emisión harían que los “vigilantes de los bonos” vendieran bonos del Tesoro, lo que haría subir los rendimientos, posiblemente durante el tercer trimestre de este año. Si la inflación no avanzara hacia el objetivo del 2%, la Fed podría no intervenir para controlar los rendimientos, y el bono a 10 años podría superar el 5% y encaminarse al 6%. Además, los rendimientos persistentemente más altos de los bonos del Tesoro también podrían dañar la valoración de los activos de riesgo, en particular las acciones estadounidenses (que actualmente disfrutan de valoraciones históricamente elevadas), al tiempo que perjudican el crecimiento a medida que se endurecen las condiciones financieras generales. Y, por supuesto, el estatus de “libre de riesgo” de los bonos del Tesoro podría verse dañado. El dólar podría salir fortalecido de una crisis de este tipo, pero lo que complica las cosas para las acciones son las valoraciones históricamente altas de las acciones.

Otros cisnes grises

Por otro lado, los estrategas del BNP señalan que los cisnes grises no siempre son negativos. Otros cisnes grises que identifican son la disolución de la unidad de la OPEP+, el crecimiento de la economía de la eurozona a un ritmo superior al 2% este año, el surgimiento de un mercado alcista en Brasil, un auge impulsado por los flujos de capital en las acciones chinas, los préstamos inmobiliarios comerciales que aumentan los préstamos morosos de los bancos, un ciclo de impagos en la deuda privada y un auge de la productividad de la inteligencia artificial en la economía estadounidense.