Dólar: se extiende la apreciación cambiaria y el mercado sigue atento a las compras del BCRA

La divisa oficial mayorista cerró en $1.397 en medio de una fuerte liquidación del agro y una mayor oferta de dólares financieros. Mientras el Banco Central aprovecha para reforzar reservas, Santiago Bausili descartó que sea prioridad levantar el cepo para empresas.

El dólar oficial volvió a mostrar estabilidad el lunes y cerró por debajo de los $1.400, en una rueda marcada por la fuerte liquidación de divisas del agro y un mercado que sigue de cerca la capacidad del Banco Central para acumular reservas en plena cosecha gruesa.

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En el segmento mayorista , el tipo de cambio avanzó apenas $2,50 y terminó en $1.397 para la venta , con un importante volumen operado de u$s553,8 millones. En lo que va de mayo, el dólar oficial acumula una suba de apenas seis pesos, mientras que en el balance de 2026 todavía registra una caída del 4% frente a una inflación acumulada del 12,3% en el primer cuatrimestre.

A su vez, el dólar minorista permaneció estable en $1.420 en las pantallas del Banco Nación, mientras que el dólar blue avanzó cinco pesos y también cerró en $1.420.

En paralelo, el Banco Central mantiene el techo de la banda cambiaria en $1.736,61, lo que deja al tipo de cambio oficial todavía un 24% por debajo del límite superior establecido dentro del nuevo esquema de flotación administrada.

En el mercado de futuros también predominaron movimientos moderados. El contrato para fin de mayo se mantuvo prácticamente sin cambios en torno a los $1.405,50, reflejando que los operadores todavía no esperan un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la principal explicación detrás de la estabilidad cambiaria y las compras del BCRA sigue siendo la aceleración de la liquidación del agro. Según detallaron, durante la segunda semana de mayo el promedio diario liquidado por el sector exportador ascendió a u$s169 millones, muy por encima de la primera semana del mes.

En ese contexto, el mercado continúa monitoreando si el Banco Central logra aprovechar esta etapa de fuerte ingreso de divisas para reforzar reservas antes del segundo semestre, un período donde históricamente aumenta la demanda de cobertura cambiaria en la Argentina.

Bausili descartó levantar el cepo para empresas

En medio de este escenario de calma cambiaria, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que no es prioridad avanzar en una eliminación del cepo para empresas.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que el foco de la autoridad monetaria está puesto en garantizar el normal funcionamiento de exportaciones e importaciones y no en flexibilizar el acceso al dólar oficial para compañías.

“Nos preocupa más el funcionamiento de la economía”, afirmó Bausili, quien además defendió el actual nivel del tipo de cambio y rechazó que exista atraso cambiario.

Bausili El titular del BCRA brindó una conferencia de prensa

Según explicó, el esquema actual de bandas permite mantener equilibrio externo sin afectar el comercio exterior, mientras las empresas pueden acceder a cobertura en dólares a través del mercado financiero.