Afirman que reducir la incertidumbre económica es clave para contener al dólar

“La cuestión de la renegociación de la deuda aún no concluida, tanto como los efectos de la pandemia, son condiciones que presionan al alza las cotizaciones paralelas del dólar en un contexto en el cual los agentes económicos está claro que toman posiciones precautorias, y por ende el dólar en sus diferentes expresiones es un refugio de valor. Lo que no se puede hacer, dirigiendo la política pública, es que esa brecha (que se ha reavivado en las últimas semanas, pero no ha explotado) determine decisiones de política económica que son tal vez mucho más estructurales”, analizó ante Ámbito el economista Sergio Chouza, quien aclaró: “No necesariamente hay que creer que cerrando la negociación con los acreedores privados, se va a descomprimir la brecha y entonces por eso pagar cualquier cosa”.

Sobre definir un “plan económico poscuarentena”, Chouza remarcó: “Esa visión de un plan macroeconómico integral, o este latiguillo que se suele pedir, parece ser más un cliché a partir del cual se necesitan números arriba de la mesa para poder criticarlos. Trazar una trayectoria fija puede llegar a ser más un limitante para tomar decisiones que puedan ser más pragmáticas que un salvavidas. Hay que entender que se está en una situación de altísima volatilidad, también producto de variables que no se pueden controlar, como los efectos de la pandemia. Sí es importante que se tracen objetivos más estructurales”.

Por su parte, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, señaló: “Soy un poco escéptico respecto a que si se arregla la deuda, baja el tipo de cambio paralelo. Me parece que en buena parte está reflejando, además de la incertidumbre, el desequilibrio que hay en el mercado de pesos. Me parece que para atacar ese problema, debería haber algún plan en términos monetarios: actualmente, la política monetaria es un apéndice de la política fiscal y la política fiscal está dominada por la pandemia. Entonces, dependemos de eso. La incertidumbre juega un factor importante, pero no se quita del todo con el arreglo de la deuda”.

En cuanto a las posibles medidas que se pueden tomar, el analista remarcó: “Soy de proponer un desdoblamiento cambiario de facto, para que sea más prolijo el acceso y eso elimina la incertidumbre. Por otro lado, no creo que un plan en este momento sea la forma más adecuada; pero sí algún tipo o dirección, hacia la cual va la Argentina, es lo que falta. No pretendo un plan que diga la reducción del déficit va a ser de éste u otra manera, pero sí uno que diga que va a haber reducción del déficit fiscal, por ejemplo. Entonces, me parece que algunas señales de certezas sobre qué modelo de país vamos a construir hacia adelante sería algo bueno”.