Ashmore y otros dos fondos "duros" aceptan la oferta del Gobierno

La confirmación formal llegó a la hora prometida. A las 8:50 AM de ayer, en Olivos y el Palacio de Hacienda, se recibió la noticia que más se estaba esperando. El AdHoc Argentine Bondholder Group (grupo AdHoc), emitió su propio comunicado oficial, confirmando que aceptaba la propuesta de reestructuración de deuda y felicitando a las partes por el acuerdo alcanzado. Mencionaba, además, que el país se ahorraría unos u$s37.000 millones de dólares “en los próximos 9 años (2020-2028)” y se incluyó un mimo a la Argentina al afirmar que con este acuerdo el país podría volver al mercado de capitales. Para su desempeño particular, el grupo aclaró que siempre defendió los intereses de los inversores del dinero que manejan, afirmando que en la mayoría de los casos se trata de jubilados o futuros pensionados y, lo más importante, invita a los particulares tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional a que se sumen a la propuesta. Aclaró el comunicado, casi como factor de convencimiento a los que aún no firmaron la oferta, que el país contará con todas las defensas jurídicas necesarias para que no se abra la alternativas de juicios en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Manhattan.