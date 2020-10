El mercado aguarda señales del Gobierno, tras fuerte avance del blue y elevada brecha cambiaria

Analistas del mercado esperan que a lo largo del fin de semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, evalúe el desempeño de las últimas medidas tomadas para intentar fortalecer la oferta de divisas por la crisis y la expectativa se encuentra respecto de qué sucederá el martes, cuando regrese la actividad a la city.

El dólar blue mantiene una marcada tendencia al alza y desde que se profundizó el cepo cambiario, el 15 de septiembre último, acumula un incremento de $38, mientras que a lo largo del año la escalada llega a alrededor de $90.

"El mercado blue es ilegal y acuden delincuentes de todo tipo. No sabemos qué puede llegar a pasar", había considerado el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, al anunciar mayores restricciones para adquirir moneda extranjera.

Ante el fuerte aumento del blue, el director de la consultora Eco Go, Martin Vauthier, analizó que "los montos que se mueven a través de esos canales son pequeños, particularmente ahora en el que todavía hay restricciones en el marco de la cuarentena y no hay turismo receptivo, que es una fuente de oferta". Sin embargo, afirmó que es "importante como referencia en un contexto de elevada incertidumbre.

En declaraciones radiales, enfatizó que ante "la existencia de una brecha cambiaria, no sólo con el dólar blue, los riesgos sobre la economía real comienzan a aparecer". Según consideró, hace crecer la "presión" sobre las reservas y eventualmente "puede derivar en restricciones sobre importaciones".

Por otro lado, puede tener impacto sobre la economía real y los precios ante "el riesgo de que se empiece a mirar gradualmente cada vez más" al tipo de cambio informal que al oficial.

Las reservas, a su vez, constituyen una de las principales preocupaciones para el Gobierno y, según Guzmán, las medidas tomadas en el último período apuntan a fortalecerlas. Los últimos datos oficiales dados a conocer por el Banco Central señalaron que terminaron el viernes en u$s 41.034 millones, lo que implica una caída de u$s 345 durante el mes. A su vez, desde que se puso en marcha el cepo "hard", la pérdida acumulada llega a u$s 1.461 millones.