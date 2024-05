Dólar: Claudio Zuchovicki habló de "tres cepos" y explicó la hoja de ruta para eliminarlos

Uno de los analistas más escuchados se refirió a la salida del cepo y por qué no se debería apurar la salida de las restricciones. También sobre la suba del dólar y la recesión.

"La suba de precios es altísima pero sinceraste un montón de precios de la economía, es incomparable con el del año pasado que estaba todo congelado. Con respecto al cepo, lo que están haciendo es con datos que nosotros no tenemos, deben ver cosas que nosotros no para no liberar las restricciones", afirmó en diálogo con El Observador.