Dólar: cuántas divisas vendió el BCRA para bajar la brecha y qué poder de fuego le queda

Con respecto a las ventas del Banco Central (BCRA) en el MEP y CCL, cabe resaltar que el Banco Central no informa diariamente el tenor de la intervención . Al respecto desde la consultora 1816 , informaron que "ahora el plazo de contado normal es T+1 y, en ese plazo, vemos que desde el lunes 15 julio se negociaron u$s57 millones promedio diario, lo que se compara con alrededor de u$s20 millones en los meses pasados. En base a esto, podemos inferir que las ventas son por montos relevantes".

¿Hay dólares para intervenir? ¿Cuánto poder de fuego tiene el BCRA?

"Que las reservas netas estén en un estimado de u$s6.461 millones en negativo implica que el Central tiene un problema de solvencia, pero no necesariamente de liquidez. Más bien, la liquidez estimada en bonos y otros activos en moneda dura es de u$s10.212 millones. El Central confirmó su intención de esterilizar $2,4 billones o el equivalente a u$s1.800 millones, por lo que tendría liquidez suficiente para intervenir en el mercado financiero", explicaron desde PPI.

No obstante, sostuvieron, que con el resto de los componentes del balance del BCRA, las reservas netas o el patrimonio neto en dólares de la autoridad monetaria se deterioraría a -u$s8.261 millones.

A su vez, desde Outilier, aportaron que esta semana se conocieron los datos oficiales de cierre de junio de las reservas netas metodología FMI, siendo negativas en algo menos de u$s2.500 millones. En tanto, si no se restaban los depósitos en dólares del Gobierno, el rojo se reducía a poco más de u$s1.400 millones. "Para llegar a números positivos era necesario no considerar (no restar) los vencimientos del BOPREAL Serie 2 de los próximos 12 meses", ampliaron.

Respecto de julio, con datos al 9 de este mes puede estimarse que luego de los pagos de servicios de los Bonares y Globales, y de los pagos al FMI, las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron en casi u$s3.500 millones respecto del cierre de junio. "El fuerte derrape de las RIN durante el mes de julio no es inesperado, dada la dinámica de la intervención del BCRA desde fines de mayo y los pagos previstos para dicho mes", añadieron desde esta consultora.

"Esto vuelve a poner en evidencia lo difícil y costoso que resulta acumular reservas con controles de cambio duro, y que el Gobierno deberá flexibilizar su postura (que ahora no explicita hace un tiempo) respecto de no salir hasta que haya RIN positivas. Caso contrario, la unificación podría demorarse demasiado. Al respecto, siempre recordamos que en diciembre de 2015 se salió con reservas negativas y que las mismas se mantuvieron en dicha zona durante los primeros meses post unificación (hasta mayo-junio)", cerraron desde Outlier.