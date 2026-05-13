Se definen los semifinalistas del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y posibles formaciones

River recibirá a Gimnasia y Racing visitará a Rosario Central en una jornada decisiva que completará el cuadro de semifinales del Apertura.

El Torneo Apertura define este miércoles a sus últimos dos semifinalistas.

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El primer duelo del día comenzará a las 18:45 en Rosario. Central llega entonado después de eliminar a Independiente por 3 a 1 y buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el certamen.

Del otro lado estará Racing, que viene de cortar una serie negativa tras vencer sobre el final a Estudiantes de La Plata gracias a un gol agónico de Santiago Sosa. La Academia intentará dar el golpe en Arroyito para mantener viva la ilusión de pelear por el título.

El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro principal será Darío Herrera, mientras que Pablo Dóvalo estará encargado del VAR.

Racing visita a Rosario Central en Arroyito por un lugar entre los cuatro mejores.

Posibles formaciones:

Rosario Central: El equipo dirigido por Jorge Almirón apostaría por Jeremías Ledesma en el arco; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández en defensa; Franco Ibarra y Vicente Pizarro en el mediocampo; mientras que Enzo Giménez, Guillermo Fernández y Ángel Di María se moverían detrás de Enzo Copetti , el único punta del Canalla.

El equipo dirigido por Jorge Almirón apostaría por en el arco; en defensa; en el mediocampo; mientras que se moverían detrás de , el único punta del Canalla. Racing Club: Por su parte, Gustavo Costas pondría a Facundo Cambeses bajo los tres palos; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Marcos Rojo o Franco Pardo conformarían la línea defensiva; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Matías Zaracho o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández y Gabriel Rojas ocuparían la mitad de la cancha; y arriba estarían Adrián Martínez junto a Tomás Conechny.

River busca hacerse fuerte en el Monumental ante Gimnasia

Más tarde, desde las 21:30, River intentará sellar su clasificación a semifinales frente a un Gimnasia que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo de Eduardo Coudet viene de eliminar dramáticamente a San Lorenzo en una serie que tuvo al arquero Santiago Beltrán como gran figura.

Gimnasia, por su parte, llega fortalecido después de derrotar a Vélez Sarsfield como visitante y acumula siete triunfos consecutivos desde la llegada de Ariel Pereyra como entrenador. El Lobo intentará volver a sorprender lejos de La Plata.

river gimnasia River y Gimnasia cierran la jornada de cuartos de final en el estadio Monumental.

El partido contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y podrá verse también por ESPN Premium y TNT Sports.

Posibles formaciones:

River Plate: Eduardo Coudet repetiría gran parte del equipo que viene de eliminar a San Lorenzo. El posible once tendría a Santiago Beltrán en el arco; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella y Marcos Acuña en defensa; Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván en la mitad de la cancha; mientras que Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero se disputarían el puesto de enganche. En ataque estarían Sebastián Driussi junto a Joaquín Freitas o Facundo Colidio .

Eduardo Coudet repetiría gran parte del equipo que viene de eliminar a San Lorenzo. El posible once tendría a en el arco; en defensa; en la mitad de la cancha; mientras que se disputarían el puesto de enganche. En ataque estarían junto a . Gimnasia y Esgrima La Plata: El equipo dirigido por Ariel Pereyra mantendría la base que viene de eliminar a Vélez. La probable formación tendría a Nelson Insfrán en el arco; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti y Alexis Steimbach en el fondo; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón e Ignacio Fernández en el mediocampo; y Agustín Auzmendi junto a Marcelo Torres como dupla ofensiva.

Así se definirá el pase a semifinales

Tal como ocurrió en los octavos de final, si alguno de los cruces termina empatado tras los 90 minutos reglamentarios, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos. En caso de persistir la igualdad, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Con Belgrano y Argentinos Juniors ya instalados en semifinales, el fútbol argentino se prepara para una noche que definirá el cuadro final del Torneo Apertura.