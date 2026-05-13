Dólar: el BCRA realizó la mayor compra del mes y las reservas superaron la barrera de los u$s46.500 millones

La autoridad monetaria aceleró las compras en el mercado cambiario y las reservas brutas tocaron un nuevo máximo en más de dos meses. Por su parte, el dólar oficial rebotó tras dos bajas consecutivas, aunque se mantiene lejos del techo de la banda y del contado con liquidación.

El Banco Central (BCRA) volvió a reforzar este miércoles su posición compradora en el mercado de cambios y cerró la jornada con adquisiciones por u$s185 millones , el saldo positivo más alto en lo que va de mayo. En paralelo, las reservas internacionales brutas crecieron u$s346 millones y finalizaron en u$s46.531 millones , el nivel más elevado desde comienzos de marzo.

Según explicaron a Ámbito desde la autoridad monetaria, la mejora de las reservas respondió principalmente a las compras realizadas en el mercado oficial y al efecto de la suba en las cotizaciones de activos que integran las tenencias del Central, con un impacto inferior a u$s40 millones .

Con este resultado, el BCRA extendió la racha compradora en el mercado cambiario y llevó el acumulado de mayo por encima de los u$s700 millones . En lo que va de 2026, las compras netas ya alcanzan los u$s7.872 millones , consolidando el proceso de recomposición de reservas en medio de un escenario de fuerte oferta de divisas por parte del agro.

En la city destacan que la dinámica cambiaria continúa apoyándose en una fuerte oferta de dólares comerciales, impulsada principalmente por la liquidación del agro y las emisiones corporativas, factores que le siguen dando margen al BCRA para comprar reservas sin tensionar el mercado.

El BCRA aceleró las compras en la última rueda de la semana y las reservas brutas volvieron a superar los u$s46.000 millones.

“En el arranque de la jornada apareció una leve demanda que impulsó la cotización hasta la zona de $1.390, nivel que terminó funcionando como máximo intradiario. A partir de allí comenzó a aparecer oferta abasteciendo al mercado, lo que hizo retroceder nuevamente al tipo de cambio”, explicó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En el mercado financiero, el dólar MEP operó en torno a $1.425, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró cerca de $1.482, manteniendo una brecha cercana al 7% respecto del oficial. Por su parte, el dólar blue avanzó hasta los $1.420.

El dólar oficial rebotó, pero sigue lejos del techo de la banda

En el segmento mayorista, el dólar oficial subió $8 y cerró en $1.392 para la venta, luego de dos jornadas consecutivas en baja. Aun así, la cotización continúa muy alejada del techo de la banda cambiaria, que este miércoles se ubicó en $1.727,27.

De esta manera, el tipo de cambio mayorista quedó 24,1% por debajo del límite superior del esquema, en un contexto donde la presión de oferta sigue predominando en el mercado oficial.

El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s528,8 millones, mientras que en futuros se negociaron unos u$s1.187 millones. En ese mercado, los contratos mostraron mayoría de subas en los tramos de 2026 y el primer trimestre de 2027. Las proyecciones implícitas indican que el mercado espera un dólar mayorista en torno a $1.403,5 para fines de mayo y cerca de $1.620 para diciembre.