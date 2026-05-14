River le ganó cómodo a Gimnasia y jugará la semifinal contra Rosario Central

El Millonario venció 2 a 0 al "Lobo" con goles de Sebastian Driussi y Lucas Martinez Quarta. El equipo de Coudet fue dominador desde el arranque y tuvo una de sus mejores actuaciones desde la llegada del entrenador.

River se impuso 2 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 . Los goles del Millonario los convirtieron Sebastian Driussi y Lucas Martinez Quarta, para clasificar al equipo a la próxima instancia.

Con este resultado, el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet avanzó a semifinales donde se enfrentará ante el Rosario Central de Ángel Di Maria, que venció 2 a 1 a Racing en el Gigante de Arroyito. El partido se disputará el próximo sábado 16 de mayo en el Monumental, con horario a definir.

El Millonario fue dominador desde el arranque y tuvo una de sus mejores actuaciones desde la llegada de Coudet . Por su parte, Gimnasia cortó una racha de siete victorias consecutivas.

Embed - GOLAZO DE DRIUSSI, OTRO DE MARTÍNEZ QUARTA Y RIVER PASÓ A SEMIS | River 2-0 Gimnasia | RESUMEN

River dio otro paso firme en el Torneo Apertura. El equipo de Eduardo Coudet se metió entre los cuatro mejores del campeonato y tuvo uno de sus mejores rendimientos desde la llegada del entrenador. Dominó el partido desde el inicio, manejó los tiempos con autoridad y recién sufrió en los minutos finales.

El Millonario asumió el protagonismo desde el arranque, presionó alto y jugó gran parte del encuentro en campo rival. Gimnasia intentó responder de contragolpe, aunque River controló el desarrollo y generó las situaciones más claras de la noche.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos con una gran acción colectiva. Marcos Acuña metió un preciso pase largo para Facundo Colidio, que controló de manera brillante, dejó en el camino a Conti con un sombrero y asistió a Sebastián Driussi. El delantero acomodó la pelota dentro del área y sacó una volea de zurda imposible para Nelson Insfrán para poner el 1-0.

Embed JUGADÓN DE COLIDIO Y GOLAZO DE DRIUSSI



River 1 - 0 Gimnasia LP pic.twitter.com/HZ5Cebmza3 — La Perla (@Perla_Londres) May 14, 2026

River mantuvo la intensidad durante el resto del primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja que incluso pudo haber sido mayor. Colidio fue el futbolista más desequilibrante del ataque y el equipo mostró solidez tanto en la presión como en la recuperación.

En el complemento, el conjunto de Coudet siguió manejando el partido y encontró el segundo gol a los 20 minutos. Juan Cruz Meza recuperó la pelota en mitad de cancha y la jugada continuó con Lucas Martínez Quarta, que avanzó varios metros y abrió hacia la derecha para Joaquín Freitas. El juvenil tiró el centro al área y el propio Martínez Quarta apareció de cabeza para marcar el 2-0, aprovechando además una floja salida de Insfrán.

Embed UFFF, MARTÍNEZ QUARTA LA EMPEZÓ Y LA TERMINÓ.



GOLAZO DEL CAPITÁN DE RIVER. pic.twitter.com/JCP2MfAFR4 https://t.co/BUNXHFjBN1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 14, 2026

Con la diferencia a favor, River administró el encuentro con tranquilidad y continuó atacando, mientras Gimnasia recién logró inquietar en los últimos minutos. Santiago Beltrán respondió bien cada vez que fue exigido y sostuvo el arco en cero en el tramo final con notables atajadas.

Con este triunfo, River avanzó a las semifinales del Torneo Apertura y llegará con confianza al cruce frente a Rosario Central. Del otro lado del cuadro, Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano en busca de un lugar en la final, que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Formaciones River vs Gimnasia

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos (Montiel se lesionó en la entrada en calor), Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Santiago Lencina; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.