Luis Caputo recibe a la UIA para distender la relación con los empresarios y escuchar pedidos

El titular de la central fabril le propondrá al titular del Palacio de Hacienda un programa de incentivo a las inversiones para las empresas manufactureras que no son pymes.

Luis Caputo y los directivos de la UIA en la última reunión en febrero pasado.

La semana próxima, entre el martes y el miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, va a recibir a los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) encabezados por el presidente del Comité Ejecutivo, Martín Rappallini.

El empresario le va a presentar una serie de pedidos del sector al Gobierno ante la grave situación que atraviesan las empresas . Le va a solicitar, según planteó Rappallini, que se impulse una suerte de RIGI para la industria, según confirmaron fuentes de la entidad a Ámbito.

Hasta ahora el Gobierno ha impulsado proyectos de infraestructura o de energía y minería , a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que contemplan un piso de u$s200 millones, y el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI) enfocado en las pymes. Pero para el segmento intermedio no hay ningún esquema.

Es por eso que desde la UIA se propone que se amplíen los alcances a inversiones que son de gran importancia, que superan el techo de u$s9 millones del RIMI pero que quedan lejos del piso para entrar en el RIGI.

"El anuncio del Gobierno de avanzar con un Súper RIGI para sectores estratégicos deja una definición económica muy importante . Y es bueno decirlo claramente: el Estado reconoció que para competir internacionalmente, se necesitan condiciones globales", señaló Rappallini en un artículo de opinión.

Es lo que la central fabril señaló oportunamente como "igualar la cancha" ante la apertura de importaciones y la baja del tipo de cambio, que genera un combo explosivo para el sector manufacturero.

Con la reunión se buscará distender la relación, luego de que el presidente Javier Milei calificara al titular del grupo Techint, Paolo Rocca, de "señor chatarrín".

La industria afectada

De acuerdo con la consultora Industria y Desarrollo (I+D) el primer trimestre del año cerró con una suba de 1,5% frente al último trimestre de 2025, aunque acumula una caída de 1,9% interanual en el primer trimestre.

"La producción sigue lejos de sus máximos: está 4% por debajo de febrero de 2025 (pico del gobierno de Milei) y casi 10% por debajo del promedio de 2022", indica la consultora. El reporte agrega que "los datos adelantados de abril anticipan una nueva merma de la actividad".

Para la consultora, el sector automotriz tiene una caída de 17,5%; cemento, 13,2%; y la venta de materiales para la construcción, 4,6%. "De mantenerse esta dinámica, nuestras proyecciones indican que la industria podría cerrar 2026 con una caída en torno al 1,5% interanual", afirma el reporte.

Las economías regionales

Recientemente, Rappallini estuvo recorriendo algunas provincias. El pasado 6 de mayo, el titular de la UIA se reunió con su par de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Luis Macario, con quien analizó temas relacionados con las economías regionales. Al día siguiente, participó de la mesa minera organizada en San Juan, donde estuvo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En los encuentros recogió los reclamos de pequeños industriales del interior, afectados por la caída de la actividad por la baja de la demanda.