El presidente de la compañía, Horacio Marín, aseguró que la medida se produjo tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.

YPF anunció que ajustará el precio de los combustibles en un 1% desde el 14 de mayo.

El precio del combustible de YPF se ajustará un 1% a partir del 14 de mayo , según confirmó este miércoles el presidente de la compañía Horacio Marín a través de sus redes sociales, en medio de la volatilidad del barril del petróleo por el conflicto de Medio Oriente

El directivo aseguró mediante un posteo en su cuenta de X (antes Twitter) que la medida se produjo tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.

Además, aseguró que continuarán aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales , con el propósito de " no trasladar sobresaltos en el surtidor ".

A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR

"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", aseguró Marín.

En este sentido sostuvo que mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que permitirá que una vez concluido el conflicto en Medio Oriente, la compañía podrá mantener constantes los precios del combustible para recuperar el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante ese tiempo.

Además, afirmó: "continuaremos aplicando nuestro sistema de micropricing que nos permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas.

Para finalizar, el CEO reiteró su compromiso "honesto y moral" con los consumidores sin perder rentabilidad ni generando perjuicios para a sus accionistas y clientes.

El valor de la nafta y el gasoil se determina a partir de una combinación que contempla el precio internacional del barril Brent (utilizado como referencia en el país), el tipo de cambio y tributos como los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

De esta manera, el amortiguador de YPF consiste en no trasladar los incrementos del crudo. Los factores restantes pueden, eventualmente, hacer que suban los combustibles.

La guerra en Medio Oriente y el aumento del combustible

Desde el inicio de la guerra entre EEUU e Irán, el aumento del combustible en Argentina fue cercano al 25%. Esto se debe en gran parte a las complicaciones para transitar el estrecho de Ormuz, por dónde pasa el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial.

Además, se suma a las restricciones en los puertos iraníes y la falta de acuerdo entre las dos naciones, que volvieron a presionar sobre el precio del petróleo.