Diputados: la oposición postergó la sesión para interpelar a Manuel Adorni y sumó nuevos proyectos

Tras la marcha universitaria, bloques opositores reprogramaron para el 20 de mayo la sesión especial. Sumarán iniciativas sobre PAMI, Remediar y licencias parentales, además de los llamados por el financiamiento universitario.

La oposición en la Cámara de Diputados decidió postergar la sesión especial prevista para este jueves que incluía, entre otras cosas, un pedido de interpelación para que el jefe de Gabinete Manuel Adorni expusiera en el recinto. En contraposición, convocó a una nueva para el miércoles 20 de mayo, con una agenda ampliada que abarca llamados a sala a los ministros de Economía, Luis Caputo , y Capital Humano, Sandra Petovello .

La decisión se terminó de definir después de la marcha universitaria realizada este martes y tuvo como objetivo sumar más bloques y aumentar las posibilidades de alcanzar el quórum necesario para avanzar con el debate parlamentario. Para este jueves se estimaba que no habría más de 105 diputados, lejos de los 129 necesarios para el dar inicio a la sesión.

En ese marco, se incorporó un pedido de interpelación a Pettovello y Caputo, por el financiamiento universitario.

Además, el temario incluirá iniciativas vinculadas con la situación del PAMI, la continuidad del programa Remediar y distintos expedientes sobre ampliación de licencias maternales, parentales y familiares, que había sido pedidos por el peronismo.

Ahora, la oposición buscará interpelar también a Sandra Pettovello y Luis Caputo, por el financiamiento universitario.

La convocatoria formal a sesión especial fue presentada ante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lleva las firmas de referentes de distintos espacios opositores como Germán Martínez, Pablo Juliano, Cecilia Moreau, Maximiliano Ferraro y Myriam Bregman, entre otros.

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El temario que busca impulsar la oposición

Entre los proyectos incluidos aparecen pedidos de informes vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales y el uso de bienes del Estado, que -de no conformar al pleno- podrían derivar en una moción de censura. También se incorporaron expedientes para restablecer prestaciones y medicamentos esenciales gratuitos para afiliados del PAMI.

Otro de los ejes centrales será el debate sobre licencias parentales y familiares, con distintos proyectos que proponen modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo y en el régimen de asignaciones familiares.

La nota presentada en Diputados también incluye iniciativas para la creación del Programa Nacional Remediar bajo la órbita del Ministerio de Salud.