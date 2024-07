Dólar e inflación: la city no descarta una suba de tasas y se espera que la inflación perfore el 4% mensual

Para el mercado, el Gobierno no tiene suficientes dólares aún para salir del cepo.

Analistas opinan sobre el futuro económico del país en momentos de turbulencias financieras y reservas negativas. El Gobierno de Javier Milei inició recientemente un programa de emisión cero, mientras que el Banco Central flexibilizó regulaciones para el pago de importaciones y liquidaciones de exportaciones y eliminó trabas cambiarias en camino a una liberación del mercado de cambios. En este contexto, el mercado no descarta una suba de tasas.

El economista Gustavo Ber señaló que "aún despierta preocupación la dinámica de las reservas y su panorama hacia adelante en vista a los crecientes pagos con importadores y la estacional menor oferta de divisas, lo cual se proyecta podría acentuar el balance negativo en términos netos".

"Ante esta situación, y con intervenciones que han desaparecido en las últimas ruedas, es que los dólares financieros se presentan más calmos, con una 'brecha' (cambiaria) estabilizada en torno al 40%", añadió.

BCRA dolar reservas El mercado espera una calma en los dólares financieros ambito.com

La clave para los próximos meses para los bonos

"El mercado estaría a la expectativa de eventuales apoyos internacionales, pero entendemos que los mismos serían complementarios de un superávit recurrente reflejado en las reservas locales", afirmó VatNet Financial Research.

Para Delphos Investment, "las paridades de los bonos de Argentina rondan el 45%, mientras que las de Sri Lanka, que se encuentra en default, son del 57%. Es evidente que los números de Argentina no distan mucho de los de Sri Lanka, que por más amigable que sea, ya declaró el default. Por ello, al cotizar a paridades menores, se podría decir que Argentina se encuentra en precios de distrés".

"Considerando los precios de hoy, es evidente que el mercado descuenta un escenario pesimista. Sin embargo, las proyecciones del FMI reflejan un escenario más alentador", señaló.

Inflación y salarios

El economista Ricardo Delgado sostuvo que "el Gobierno está sacando la mayor cantidad de pesos del mercado, que no tiene dólares suficientes para poder salir del cepo, liberar todas estas trabas, en consecuencia, me parece que vamos a una economía que va a tener claramente menos pesos en los próximos meses en la circulación y que no va a haber dólares suficientes".

"Los datos de alta frecuencia y el comportamiento del mercado parecen sugerir que la inflación estaría perforando el piso del 4% mensual. Esto sería una excelente noticia en todo sentido: para la recuperación del salario real, para disminuir la apreciación cambiaria y ayudar a la compra de reservas", estimó Roberto Geretto, de Fundcorp. "Los salarios parecen haber recuperado frente a la inflación en los últimos dos meses", señaló en un informe la consultora ACM.

"Resulta difícil prever una recuperación inmediata de los ingresos, es probable que continúen bajo esta misma tendencia, en paralelo con ciertos factores como las tarifas y alguna corrección de precios relativos faltantes que presionarán sobre la inflación, por lo que la recuperación de los salarios resultara en una mejora al margen en los próximos meses", completó.