El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Gobierno pondrá en marcha este lunes el “Proyecto Libertad” para escoltar barcos bloqueados en el Estrecho de Ormuz y garantizar su salida segura en medio del conflicto en Medio Oriente.
Donald Trump lanza el "Proyecto Libertad" para escoltar barcos bloqueados en el Estrecho de Ormuz
La iniciativa busca garantizar la salida segura de embarcaciones afectadas por el conflicto en la región. Estados Unidos aseguró que actuará ante cualquier interferencia y habló de un gesto humanitario.
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A través de sus redes sociales, el mandatario explicó que la medida apunta a asistir a países “neutrales e inocentes” que se vieron afectados por la guerra en la región.
“Dijimos a estos países que guiaremos sus barcos de manera segura fuera de estas vías fluviales restringidas, para que puedan libre y hábilmente continuar con sus negocios”, sostuvo.
Para Trump, el "Proyecto Libertad" es un "gesto humanitario"
Trump calificó la iniciativa como “un gesto humanitario” y advirtió sobre la situación de las tripulaciones: “Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y sin todo lo necesario para que tripulaciones numerosas puedan permanecer a bordo de forma saludable y en condiciones higiénicas”.
En ese sentido, lanzó una advertencia: “Si, de alguna manera, se interfiere en este proceso humanitario, esa interferencia, lamentablemente, tendrá que ser abordada con firmeza”.
Según indicó, varios países solicitaron asistencia a Washington para garantizar el tránsito seguro de sus buques, que permanecen “atrapados” en esa estratégica vía marítima.
“¡Son meros espectadores neutrales e inocentes! Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, hemos comunicado a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas”, escribió en Truth Social.
Además, el presidente señaló que sus asesores mantienen “conversaciones positivas” con Irán y aseguró que esos contactos “podrían conducir a algo muy positivo para todos”.
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