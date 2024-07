Las reservas del BCRA y el riesgo de una nueva devaluación Por Fabián Medina







El nivel de reservas peligra. No le quedaría al Gobierno más posibilidad que volver a depreciar el peso cerca del 110% o más, trasladándose a precios en 4 meses y a la extrema pobreza al 90% de la población.

A hoy podemos decir que del BCRA desde junio pasado a hoy prácticamente lo habrían vaciado

Desde un poco antes del 9 de julio pasado que correspondía pagarse a los bonistas de la reestructuración de la deuda de septiembre de 2020 sabíamos que nos encontrábamos en una situación muy frágil en cuanto a las reservas internacionales del BCRA y ello siempre se representa con los valores del riesgo país que ya se hallaba rondando los 1490 puntos básicos.

El mismo 9 de julio ese valor era exactamente de 1491 y luego nos enteramos que las reservas, tanto moneda dura (dólares estadounidenses + yuanes) como metálico (oro) se caen estrepitosamente, de mínima, por impericia de los responsables ya que desde principios de junio pasado se vienen realizando traslados de 11.000 kilogramos de oro en lingotes –que fueron recomprados en 2021, luego que en 2018 esta misma dupla económica lo pusiera de garantía sin recuperarlo en 2019- a los efectos de conseguir un préstamo de cortísimo plazo por U$S 4.700 millones del Banco de Basilea, con fecha de mediados de junio el Ministro utilizó el DNU 23/2024 para sacar del BCRA con destino al Tesoro Nacional U$S 3.200 millones físicos y el 14 de julio pasado el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anuncia que se remiten los U$S 1.525 millones para pagar la amortización de capital e Intereses del 9 de enero 2025 con destino a un fideicomiso en EEUU (que posee la misma normativa en el tema que en nuestro país) solo con la firma del Ministro –aunque para darle mayor transparencia debería haber sido un fideicomiso en nuestro país con firma conjunta del Ministro y el Auditor General de la Nación que pertenece a la oposición-.

Luego de mentir también con el tema para controlar las cotizaciones alternativas del tipo de cambio y utilizar los 4.100 millones de bonos remanentes de la emisión 2020, cada uno posee el valor nominal de U$S 1, esta semana pasada el ministro viajó a la cumbre del G20 en Brasil para encontrarse con la número 1 del FMI Kristalina Georgieva y la Secretaria del Tesoro de EEUU Janet Yellen.

Posterior a la reunión con la primera el FMI emitió un comunicado sobre la reunión solicitando que la economía argentina salga de la escuela austriaca para volver a la ortodoxia económica y se ocupen realmente de los más vulnerables, el ministro a primera hora del viernes informa que se va a reunir con la Secretaria del Tesoro de EEUU y consigue en forma efímera que baje el riesgo país de los 1.590 que cerró el jueves 25 a 1529, con el correr de las horas y notarse que en caso de concretarse la reunión no van a otorgar un nuevo crédito de entre U$S 10.000 y 15.000 millones el riesgo país vuelve a subir y fijarse en los 1.562 puntos básicos siendo ese el valor final de la semana a pesar que el Sr Presidente desde su recorrida en Francia por la apertura de los Juegos Olímpicos comunicó que para fin de año podría darse el nuevo crédito por el remanente de los 13.5 MM no utilizados cuando en 2019 el presidente Alberto Fernández pidió no recibirlos porque como demostró la realidad y ocurre hoy en día se volvieron impagables ya los 44.5 MM recepcionados por el gobierno de Mauricio Macri desde las firmas de mayo y agosto 2018.

A hoy podemos decir que del BCRA desde junio pasado a hoy prácticamente lo habrían vaciado y sin posibilidad de recuperar los 11 mil kilos en lingotes de oro empeñados por los U$S 4.7 MM ni como repagar los nuevos créditos que están gestionando ante el FMI por cerca de U$S 14/15 MM y ante bancos internacionales por U$S 2.8 MM, salvo que podrían tener algún tipo de retorno personal o solo seguir endeudando al país en números que duplican la deuda del 2001c que fue de U$S 230 MM EN TOTAL. De no concretarse nada de todo esto no le quedaría al Gobierno más posibilidad que volver a depreciar el peso cerca del 110% o más, trasladándose a precios en 4 meses y a la extrema pobreza al 90% de la población. ANALISTA ECONOMICO Y TRIBUTARISTA

