Rudolph Giuliani fue internado y está en estado crítico pero estable

El exalcalde de Nueva York permanece hospitalizado sin que se hayan precisado las causas. Su entorno destacó su fortaleza mientras distintas figuras políticas reaccionaron ante la noticia.

Rudolph Giuliani , exalcalde de Nueva York , se encuentra en estado crítico pero estable tras ser hospitalizado, según informó su portavoz, aunque no se dieron detalles sobre las causas de su internación ni el tiempo que lleva bajo atención médica.

El vocero Ted Goodman evitó precisar qué motivó la hospitalización del exfuncionario de 81 años, pero aseguró que “ permanece en estado crítico pero estable ” y lo describió como “ un luchador ” que enfrenta este momento con fortaleza.

Días antes, Giuliani había conducido su programa “America’s Mayor Live” desde Palm Beach, Florida , donde se lo notó con la voz afectada. “ Mi voz está un poco indispuesta, así que no podré hablar tan fuerte como suelo hacerlo ”, comentó durante la emisión.

El exalcalde alcanzó notoriedad nacional tras los atentados del 11 de septiembre , cuando lideró la respuesta en Nueva York y fue apodado “ el alcalde de Estados Unidos ”.

Años más tarde, se convirtió en abogado personal de Donald Trump y respaldó sus denuncias de fraude electoral en 2020, que fueron rechazadas por la Justicia. En ese contexto, el propio Trump reaccionó a la noticia con un mensaje en redes: “ Nuestro fabuloso Rudy Giuliani... ha sido hospitalizado y está en estado crítico ”, escribió, y cuestionó el trato que, según él, recibió por parte de sus adversarios políticos.

En paralelo, Giuliani enfrentó problemas judiciales: dos exempleados electorales de Georgia ganaron una demanda por difamación por 148 millones de dólares. Tras ser declarado en desacato, llegó a un acuerdo que le permitió conservar bienes a cambio de una compensación y el compromiso de no volver a referirse a ellos.

No es la primera vez reciente que atraviesa un problema de salud. En septiembre había sido hospitalizado tras sufrir una fractura de vértebra en un accidente automovilístico en Nueva Hampshire.

Giuliani fue electo alcalde en 1993 luego de destacarse como fiscal federal, enfrentando a mafias y casos de corrupción en Wall Street. También intentó competir por un escaño en el Senado en 2000, pero abandonó la carrera tras ser diagnosticado con cáncer de próstata.