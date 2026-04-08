Los gurúes de la city renuevan los pronósticos de inflación, dólar y PBI + Seguir en









Los pronósticos se dan en un contexto muy diferente, en relación a los REM anteriores, debido a la irrupción de la guerra en Medio Oriente.

El BCRA da a conocer el REM de marzo.

Este miércoles el Banco Central (BCRA) publicará el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo. El informe incluirá las proyecciones clave de los gurúes de la city sobre la inflación, el dólar y el Producto Bruto Interno (PBI).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los pronósticos se dan en un contexto muy diferente, en relación a los REM anteriores, debido a la irrupción de la guerra en Medio Oriente. En este marco, el tipo de cambio por ahora permanece tranquilo, mientras que la actividad económica exhibe una marcada disparidad sectorial.

Las proyecciones del REM de febrero La estimación para la inflación de febrero fue del 2,7%, cuando en el REM previo se esperaba un 2,1% para el mes en cuestión. Para los siguientes cinco meses las estimaciones también subieron.

En paralelo, la pax cambiaria llevó a los gurúes a reducir sus expectativas para el aumento del dólar. En líneas generales, esperan que el tipo de cambio oficial aumente por debajo de la inflación, tanto en el acumulado de 2026 (+17,9%) como en los próximos 12 meses, aunque para julio y agosto las proyecciones para el "billete verde" sí superaron a las del IPC, lo cual puede indicar una cambio de tendencia a partir del segundo semestre.

En cuanto al PBI, se espera un crecimiento del 3,4% para 2026. Los cálculos se corrigieron al alza luego de la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC de diciembre, que sorprendió de manera positiva, aunque mantuvo la heterogeneidad sectorial que viene observándose ya desde hace meses.

Temas Inflación

Dólar

REM

BCRA