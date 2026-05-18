Protestas en Bolivia: EEUU acusó a seguidores de Evo Morales de impulsar acciones para "desestabilizar" al gobierno de Rodrigo Paz

Washington alertó por una “crisis humanitaria” en Bolivia mientras siguen las protestas, los cortes y los enfrentamientos.

Estados Unidos denunció una “crisis humanitaria” por los bloqueos y enfrentamientos en Bolivia.

El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la situación que atraviesa Bolivia y denunció una posible “desestabilización” contra el presidente Rodrigo Paz en medio de las protestas, bloqueos y enfrentamientos que continúan en distintas regiones del país. La crisis política y social mantiene paralizadas varias rutas y profundiza los problemas de abastecimiento.

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La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado estadounidense, afirmó que los disturbios y cortes de ruta generaron una grave crisis humanitaria , especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

“ En Bolivia, los disturbios y bloqueos han creado una crisis humanitaria ”, señaló el organismo a través de un comunicado difundido en redes sociales. Según Washington, las protestas provocaron faltantes de medicamentos, combustible y alimentos en distintos puntos del país.

Además, Estados Unidos condenó las acciones que, según sostuvo, buscan alterar el orden institucional en Bolivia. “ Condenamos todas las acciones dirigidas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz ”, expresó la oficina estadounidense.

Las protestas de seguidores de Evo Morales mantienen cortadas rutas estratégicas en varias regiones del país.

En el mismo mensaje, Washington respaldó las medidas impulsadas por el Ejecutivo boliviano para recuperar el control de las rutas y normalizar el abastecimiento. “Apoyamos sus esfuerzos por restablecer el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, añadieron.

Gustavo Petro defendió a Evo Morales y criticó a Estados Unidos

En medio de la crisis, el presidente de Gustavo Petro salió en defensa de Evo Morales y cuestionó lo que definió como una “soberbia geopolítica” impulsada desde el exterior.

A través de sus redes sociales, Petro compartió un video que hacía referencia a una “insurrección popular” y a protestas de mineros contra el gobierno boliviano. Allí también se describía al presidente Rodrigo Paz como “títere de Estados Unidos y los oligarcas bolivianos”.

Embed Bolivia vive una insurrección popular.



Es la respuesta a la soberbia geopolítica.



Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta.



Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2026

El mandatario colombiano sostuvo que América Latina “es una civilización diversa y diferente que no puede ser homogeneizada desde ningún lugar del planeta” y aseguró que su gobierno está dispuesto a intervenir como mediador si las partes lo solicitan.

“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo con franqueza”, afirmó Petro, quien además pidió construir una “democracia profunda” y reclamó que no existan “presos políticos en ninguna parte de las Américas”.

Evo Morales denunció persecución y apuntó contra EEUU

Tras el respaldo de Petro, Evo Morales agradeció públicamente el apoyo y aseguró que el mandatario colombiano comprendió “el verdadero proceso que vive Bolivia”.

El exmandatario también cuestionó el respaldo estadounidense al gobierno boliviano y habló de “la soberbia del imperialismo”. Además, denunció ante la ONU y la CIDH que la administración de Rodrigo Paz estaría utilizando tecnología extranjera para “espiar y delatar” a ciudadanos que participan de las protestas.

Embed Presidente @petrogustavo gracias por comprender el verdadero proceso que vive Bolivia y no seguir la narrativa falsa que se difunde.

Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo y por su ofrecimiento de acompañar la búsqueda de soluciones… https://t.co/I6MuPcdEXE — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 17, 2026

Morales comparó estas prácticas con mecanismos utilizados por regímenes totalitarios y sostuvo que existe un intento de persecución política contra quienes se manifiestan en las calles.

En paralelo, el líder cocalero también criticó al gobierno de Israel por pronunciarse sobre la situación boliviana y cuestionó “con qué autoridad” puede opinar sobre decisiones internas del país sudamericano. Morales acusó además a Israel de no tener “autoridad moral” por su actuación en el conflicto con el pueblo palestino.

Persisten los bloqueos y aumentan los enfrentamientos

La crisis en Bolivia continúa agravándose con cortes de rutas y protestas activas en distintos departamentos, principalmente en los alrededores de La Paz y El Alto. Simpatizantes de Evo Morales mantienen bloqueos en carreteras estratégicas y ocuparon el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba.

La medida busca impedir operativos policiales relacionados con la causa judicial que enfrenta Morales por presuntos delitos de trata de personas y abuso de menores.

Protestas en Bolivia contra Rodrigo Paz El gobierno boliviano continúa negociando con sindicatos y organizaciones sociales para desactivar el conflicto. Raldes

El viernes, el expresidente denunció en X un supuesto operativo internacional en su contra. “EEUU ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme”, afirmó.

Según medios locales, todavía permanecen activos al menos 15 puntos de bloqueo en La Paz, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante el operativo oficial denominado “Corredor humanitario”, destinado a garantizar el paso de combustible y suministros básicos.

Mientras tanto, el gobierno boliviano aseguró que continúa negociando con sindicatos, mineros y organizaciones sociales para intentar desactivar el conflicto. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, negó además versiones sobre supuestas muertes durante los operativos y aseguró que las fuerzas de seguridad no utilizaron armas letales.