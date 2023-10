Dólar: el Gobierno suma medidas para contener la brecha

“La que me hicieron en las PASO no me la hacen dos veces”, repite como un mantra el ministro de Economía en la intimidad. Se refiere a la corrida que sufrió en los dólares paralelos en agosto, a pocos días de las elecciones primarias, algo que intentará evitar a toda costa de cara al 22 de octubre. La semana pasada fue la más difícil en ese aspecto, el CCL subió más de $60 en una semana y cerró a $822, mientras que el blue tuvo un alza de $45 y se vendió a finales de la tarde del viernes en torno a los $800.